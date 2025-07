HÉRAULT - Présence Verte Services déploie une flotte de 60 véhicules

Présence Verte Services déploie une flotte de 60 véhicules de service destinée à ses aides à domicile au sein des territoires les plus ruraux de l’Hérault. Cette action, financée par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie et encouragée par le Conseil Départemental de l’Hérault, vise à améliorer la qualité du service rendu aux personnes accompagnées et répondre à différentes problématiques parmi lesquelles, la couverture des besoins d’aide à domicile sur l’ensemble du département.

UN OUTIL POUR OPTIMISER L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE RURAL

Les véhicules seront prioritairement affectés aux territoires ruraux du nord et de l’ouest de l’Hérault (territoires Saint Chinianais, Lodévois et Gangeois), identifiés comme les plus contraints en matière de mobilité. Ils peuvent également être mobilisés ponctuellement pour répondre à des besoins spécifiques sur d'autres secteurs.

Cet outil de travail sécurisant et partagé permet de répondre à plusieurs enjeux clés :

Garantir la continuité de service et l’accompagnement des personnes dans les territoires les plus isolés ;

Améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile en limitant l’usage de leur véhicule personnel et en réduisant les frais liés aux déplacements ;

Offrir des solutions de mobilité aux équipes, en particulier dans les secteurs souvent confrontés à de longs trajets.

DU SOUTIEN POUR CEUX QUI ACCOMPAGNENT LES PLUS FRAGILES

« Cette mesure, soutenue par les pouvoirs publics, marque une nouvelle étape dans notre engagement pour valoriser les métiers de l’aide à domicile. C’est une réponse concrète aux réalités du terrain, qui offre plus de sécurité, de confort et de reconnaissance à nos équipes. » — Clément BAREAU, Directeur Général de Présence Verte Services.

Les professionnels de l’aide à domicile jouent un rôle essentiel auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Leur engagement est d’autant plus précieux dans les territoires les plus isolés, moins pourvus en solutions pour le maintien à domicile.

Depuis 2024, Présence Verte Services dispose d’une dotation complémentaire lui permettant de valoriser les métiers de l’aide à domicile en mettant en œuvre des actions concrètes pour améliorer la qualité du service rendu et les conditions de travail de ses intervenants. Cette démarche inclut notamment le déploiement de véhicules de service partagés pour faciliter leurs déplacements au quotidien.

« En moyenne, je fais entre 45 et 50 kilomètres par jour. J’emprunte différents types de routes : rurales, départementales, nationales… C’est assez varié, mais la plupart du temps, je me rends dans des zones plutôt reculées. Donc je commence souvent sur de la nationale, puis je termine sur de toutes petites routes rurales, parfois en très mauvais état. C’est pourquoi ce nouveau véhicule représente une vraie sécurité, autant pour nous que pour les bénéficiaires qu’on transporte. Franchement, c’est génial : ça fait super professionnel, et je n’y vois que du positif. Et puis, clairement, ce sera moins de tracas pour l’entretien de mes véhicules personnels. C’est un vrai soulagement, et aussi un renouveau qui fait du bien. Même les bénéficiaires, je pense qu’ils vont apprécier d’être transportés dans des ces belles voitures. » Témoignage – Lucie B., Intervenante à domicile à Saint Chinian.

UN LEVIER POUR FIDÉLISER ET RECRUTER

Au quotidien, les intervenants à domicile utilisent majoritairement leur véhicule personnel, parfois ancien, pour assurer leurs déplacements. Cela génère des coûts importants (carburant, entretien, réparations), et peut constituer un véritable frein à l’embauche pour celles et ceux qui ne sont pas motorisés. Le déploiement d’une flotte de véhicules partagés apporte une réponse directe à ces difficultés.

Les intervenants bénéficient de véhicules de location longue durée fournis par Volkswagen. Cette flotte de véhicules, équipée d’un système de mise à disposition via une application d’auto-partage, offre une simplicité d’utilisation, un entretien facilité et une sécurité renforcée.

Les véhicules, floqués aux couleurs de notre Association sont progressivement déployés sur les zones concernées, avec une mise en circulation opérationnelle dans les prochaines semaines.

À PROPOS DE PRÉSENCE VERTE SERVICES

Depuis près de 60 ans, Présence Verte Services accompagne les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les familles avec des solutions personnalisées et de proximité. Avec près de 1300 collaborateurs engagés sur les 341 communes de l’Hérault, l’Association propose une large gamme de services à domicile : Services Autonomie à Domicile (Aide et Soin) à destination de tous les publics, Livraison de Repas, Équipes Spécialisées de réadaptation à Domicile, soin infirmier à domicile.