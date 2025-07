FRANCE - Laurence Jenkell investit le Grimaldi Forum au coeur du Salon Monaco Méditerranée

Laurence Jenkell, artiste de renommée mondiale, présente trois œuvres exclusives dans l'écrin prestigieux de la Galerie Diaghilev pour un événement d'art et de bienfaisance de haute volée

La Principauté accueille une collaboration artistique d'exception avec la participation de Laurence Jenkell, artiste de renommée internationale, au Salon Monaco Méditerranée. Cette 4e édition, qui se déroulera dans le cadre somptueux du Grimaldi Forum, illustre parfaitement l'excellence artistique monégasque et son engagement pour les causes humanitaires les plus nobles.

Une sélection d'oeuvres d'exception pour un événement de prestige

Dans l'écrin raffiné de la Galerie Diaghilev, Laurence Jenkell dévoile trois créations exclusives conçues spécialement pour dialoguer avec l'âme méditerranéenne. Ces pièces d'exception, aux dimensions monumentales, s'inscrivent dans la tradition d'excellence artistique chère à la Principauté.



Monaco Méditerranée : l'excellence culturelle au service d'une noble cause

Le Salon Monaco Méditerranée s'affirme comme l'événement culturel de référence de la Principauté, réunissant dans un cadre d'exception les plus grands talents du bassin méditerranéen. Accueilli dans la prestigieuse extension du Grimaldi Forum, ce rendez-vous incontournable célèbre l'art de vivre méditerranéen dans toute sa splendeur.

« Présenter mes oeuvres à Monaco représente une joie exceptionnelle », confie Laurence Jenkell. « La Principauté incarne cette excellence artistique et cette générosité qui donnent tout son sens à mon travail ».

L'art de la philanthropie : quand le prestige sert la générosité

Cette participation s'inscrit dans une démarche philanthropique d'exception. Chaque entrée au salon contribue directement au financement du service d'oncologie pédiatrique de l'Hôpital Rafic Hariri à Beyrouth, transformant cet événement culturel en acte de générosité de haute volée.

« C'est cette alliance entre excellence artistique et noblesse d'âme qui fait la singularité de Monaco », souligne Laurence Jenkell.

L'art au service de la solidarité : une innovation sociale

Cette participation de Laurence Jenkell s'inscrit dans une démarche solidaire exceptionnelle. L'intégralité des recettes d'entrée (5€ symboliques) sera reversée au service d'oncologie pédiatrique de l'Hôpital Rafic Hariri à Beyrouth, transformant chaque visite en acte de générosité.

« C'est cette dimension humaine qui rend ce partenariat si fort », explique Laurence Jenkell. « Je fais de mon mieux pour apporter non seulement mon expertise artistique mais aussi ma capacité à toucher les coeurs pour une cause qui nous unit toutes et tous. »

À propos de Laurence Jenkell

Artiste autodidacte, Laurence Jenkell a acquis une reconnaissance mondiale grâce à ses sculptures de bonbons torsadés, devenues emblématiques. Travaillant le plexiglas, l’aluminium, le bronze ou encore le verre de Murano, elle interroge les notions de mémoire, d'identité et de douceur collective. Ses œuvres ont été exposées dans plus de 50 pays, et intégrées à de nombreuses collections privées et publiques. Présente lors d’événements majeurs tels que le G20, les Expositions Universelles, ou encore à la Biennale de Venise, elle est aujourd’hui l’une des artistes françaises les plus représentées à l’international. Depuis 2025, elle est installée à Valbonne, où elle a ouvert un showroom-atelier, lieu de création et de transmission.