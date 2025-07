MARSEILLAN -  La Cuisine du Jardin : Fraîcheur familiale et " Poké-Bowl " au cœur du port !

La Cuisine du Jardin : fraîcheur familiale et " Poké-Bowl " au cœur du port

Au cœur de Marseillan, Marine Ooghe et sa mère Sylvie font souffler un vent de fraîcheur iodé avec La Cuisine du Jardin. À seulement 36 ans, maman de trois enfants, Marine a troqué les dossiers de la Mission locale pour le tablier de chef en herbe, prête à séduire les papilles marseillanaises avec un concept tout droit venu des grandes villes : le poké bowl « fait maison ».

Ici, rien ne se passe dans la cuisine traditionnelle : la pièce maîtresse, c’est la fraîcheur. Le saumon arrive chaque matin, coupé minute, tandis que légumes croquants, fruits exotiques et garnitures variées (noix de cajou, feta, graines de lin…) attendent sagement d’être assemblés.



Cinq étapes de création, cinq occasions de personnaliser son bol à partir d’une base de riz vinaigré, de quinoa ou de salade : on choisit sa protéine – poulet coco curry ou teriyaki, saumon nature ou mariné , on parseme ses toppings et on nappe le tout d’une sauce au miel-moutarde, mangue, soja sucré ou relevée.

Le tout pour 9,90 € en format medium, à peine 12,90 € pour un large, formule boisson à 1 €, dessert à 3 €. Un prix défiant toute concurrence !

La Cuisine du Jardin, c’est avant tout une histoire de famille.

Originaire du Nord et installée depuis 25 ans à Marseillan, Sylvie a vu le concept naître à Tourcoing, où son cousin Brian Dujardin l’a lancé avant de confier les rênes à sa fille. Marine, épaulée par son fils livreur Ilian – roi du scooter sur les petites ruelles du port – et sa mére et sa soeur en cuisine, porte haut les couleurs de cet « urban snack » intime de 50 m², niché 1 rue Édouard Adam, derrière le Quai Antonin Gros à la hauteur de la Taverne du Port.

L’été promet d’être bouillant : dès l’ouverture sous les crépitements du feu d’artifice, des commandes groupées affluaient – 15 pokés pour Tabarka, 12 pour Beach Garden – et les Marseillanais, toujours en quête de nouveautés, se pressent déjà.

L’hiver sera un nouveau défi, que Sylvie et Marine préparent déjà, persuadées que leur bol vitaminé saura réchauffer les cœurs toute l’année.

Humour et convivialité sont aussi au menu : entre deux commandes, on plaisante sur le scooter un peu fou d’Ilian, on savoure ensemble la première bouchée, et on s’imagine déjà deviser face au coucher de soleil sur le canal.

Parce que dans ce snack, on ne sert pas seulement à manger, on sert la bonne humeur, la jeunesse et la mer au quotidien.

Envie de jeter l’ancre ? La Cuisine du Jardin vous attend 7 jours sur 7, à emporter, à consommer sur place ou à vous livrer jusqu’à « Marseillan plage » (et en cas de coup de cœur exceptionnel, un petit détour par Florensac est toujours possible).

Assurément c'est une fort belle découverte à Marseillan

La Cuisine du Jardin

1 rue Édouard Adam

34300 MARSEILLAN VILLE

Contact et réservations :

Tél. : 06 05 07 88 00

Facebook

Snapchat / Instagram : @cuisinejardin34