MARSEILLAN - Vive Le Capelet et Vive la Marseillanaise  ! 2° série de photos Merci à Laurent Robert !

Nous avons eu la chance hier d'avoir deux maitres de l'art photographique sur le lieu du Capelet : Norbert GIMENO et Laurent ROBERT ! .Aprés la premiére série de Norbert GIMENO publiée hier nous diffusons Cette série de Laurent ROBERT représentant les deux gagnants du Capelet 2025

Merci a eux pour les clichés qu'ils ont mis a notre disposition

De l’hymne national à la tradition locale : Vive Le Capelet et Vive la Marseillanaise !

Un 14 Juillet en deux temps : cérémonie solennelle et course endiablée du Capelet

Sous un ciel bleu azur et au rythme des vagues, Marseillan a vibré toute la journée du 14 juillet à la fois au son des tambours, des chants patriotiques et des éclats de rire des vétérans de la « course à la bigue », plus connue sous le nom de Capelet des vétérans. Retour sur une journée riche en émotions et en traditions, où la cérémonie officielle du matin a fait écho à la compétition bon enfant de l’après‑midi.

Matinée solennelle sur la place de la République (10 h 30 – 12 h 30)

10 h 30 : Dès l’ouverture des barrières, La place de la République se remplit de familles, d’enfants et d’amateurs de patrimoine local. Aux côtés des Marseillanais de toujours venus s'échauffer la voix et le gosier au temple des Capeleteurs le bar " Le thau t'aime ". Le président Philippe ORTIN ne fut pas le dernier a chauffer l'ambiance pour mieux préparer les troupes !

10 h 45 : Arrivée protocolaire du cortège officiel :

Yves Michel, maire de Marseillan, entouré de son conseil municipal, a pris la parole pour rappeler l’importance de la fête nationale et de la transmission des valeurs républicaines aux cotés de Bernard Chauùeil député suppléant, de Marie Christine Fabre de Roussac, conseillère départementale, accompagnée de deux des Maires des villes jumelées avec Marseillan : José Miguel Molla de Caudete en Espagne et Paul de Castleblayney en Irlande, chaleureusement applaudies.

Ces deux villes célèbraient cette année la fraternité entre villes jumelées

11 h 15 : place à l’hymne ! Une adaptation en ouverture par « les Caplet », les anciens du Club de la Bigue, fait vibrer le public : la Marseillaise, interprétée à la trompette et à la cornemuse, se répercute sur les façades ocre des maisons. Certains spectateurs chantent en chœur, donnant un petit accent marseillanais à ce grand classique.

11 h 30 : dépôt de gerbe au monument aux morts et minute de silence, avant de clore la cérémonie par un vibrant appel aux valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

La course du Capelet des vétérans (15 h 45 – 17 h 30)

15 h 30 : les quais du port se teintent de bleu, blanc et rouge les couleurs du drapeau natiuonal et du Capelet ! La piste glissante est ouverte : une poutre enduite de savon, suspendue au‑dessus de la mer, défie la stabilité des concurrents.

16 h 00 : Top chrono ! Vêtus de maillots marseillanais, les vétérans s’élancent – non sans quelques glissades spectaculaires – sous les huées bienveillantes d’un public venu en nombre. Des banderoles claquent au vent, la foule encourage chaque chute et chaque tentative de récupération du chapeau fixé au bout de la poutre.

Les nommeurs de ce Capelet 2025 André Moreno et Pascal Marti, ont orchestré la course avec minutie avec l'expertise de leurs commentaires en direct .



Palmarès et moments forts

Au terme de multiples passes d’armes glissées, le verdict tombe :

1er chapeau : Gabin Serrano, 32 ans, sacré pour le premier chapeau après une glissade magistrale dans le dernier parcours

2e chapeau : Stéphane Marti, 47 ans, « champion du monde autoproclamé » avec 19 victoires depuis 1995, qui prouve que l’expérience compte tout autant que les appuis.

Mention spéciale : Loïc Gonzales et Gaëtan Fabre, pour leur ténacité et leurs retours in extremis au sommet de la poutre et au Présidente Philippe Ortin qui malgré son grand âge a tenu a participer.. tout en limitant la casse ! :-)

Les réactions du public soulignent l’équilibre parfait entre tradition et convivialité : rires, encouragements et joies partagées marquent cette épreuve atypique, où l’élégance se mesure à la capacité à retomber sur ses pieds (ou à limiter la casse !).

Extraits de l’interview de Stéphane Marti

Le Petit Marseillannais : Stéphane, 19 victoires, c’est un record absolu ?

Stéphane Marti : Oui, la première date de 1995, puis j’ai enchaîné en 1997, 1998… jusqu’en 2008. Après, j’ai bien perdu quelques chapeaux, faut pas croire !

Le Petit Marseillannais :On parle de « champion du monde » : tu assumes ?

Stéphane Marti : Absolument ! C’est un titre officieux, mais je le revendique.

Le Petit Marseillannais : Et le « Marti » qui a 16 victoires, c’est ta famille ?

Stéphane Marti :(rires) Non : même nom, même passion, mais pas de lien de parenté. Moi j’en ai 19, lui 16 : c’est tout dire ! Dit-il en sesclaffant d'un rire complice et amical envesr son ainé Pascal marti

Le Capelet : entre héritage local et animation estivale

Née dans les anciens chantiers navals de Marseillan, la course à la bigue symbolise l’esprit d’équipe des pêcheurs et la dextérité nécessaire sur les ponts glissants. Transmise de génération en génération, elle s’est transformée en fête populaire, attirant chaque été touristes et passionnés.

Prochain rendez‑vous : le tournoi du 15 août, toujours sur les quais, et la grande célébration du centenaire de la course en 2026 !



Remerciements à la municipalité de Marseillan, aux délégations de Caudete et Castleblayney, aux organisateurs du Club du Capelet et aux courageux vétérans qui ont rendu cette fête inoubliable.

Vive Marseillan... Vive la Marseillaise ... ET la Marseillanaise !