MARSEILLAN - Récompenses et bonne humeur : les Bacheliers à l'honneur à Marseillan !

Mercredi 15 juillet, à la Maison Noilly-Prat, Marseillan a mis les bouchées doubles pour célébrer ses bacheliers 2025.

Dès 18 h, l’adjoint à la Jeunesse, Walter Bignon, a lancé la soirée d’un ton chaleureux et légèrement taquin : « Ce soir, on ne va pas parler des partiels, mais de votre nouveau statut : moins de temps avec les parents, plus de liberté… et surtout, s’amuser ! » .

Après avoir remercié les services municipaux (Patrick, Samantha, Nathalie…), Walter a officiellement annoncé les cadeaux offerts par la commune et ses partenaires : pour les mentions Très Bien, un chèque d’accueil de 160 € du Crédit Agricole ; pour la mention Bien 80 € (sous condition d’ouverture de compte) ; et pour tous, un chèque multi-enseignes de 100 €, un Mug de Marseillan, un stylo et un porte-clés collector ! Le ton léger et l’allusion à « faire Téléshopping » ont déclenché des sourires nombreux dans l’assistance .

Puis, place aux perspectives : Walter a rappelé le soutien permanent de la municipalité( conseil municipal des jeunes, infrastructures sportives, pumptrack, complexe de sport, bourse au sport, et accompagnement au permis de conduire. 35 jeunes ont en effet été aidés avex reste à charge parfois inférieur à 200 €. Il a même évoqué un chèque « accompagnement transport » de 200 € pour les trajets d’études ! Encouragements et portes ouvertes de la mairie étaient les maîtres-mots pour que chacun « puisse se concentrer sur son parcours » .

À 18 h 45, un verre de l’amitié a réuni bacheliers, familles, amis et élus, avant l’inauguration de la balade sur l’étang de Thau : deux bateaux MIDI‑Capto attendaient les jeunes pour un moment musical au coucher de soleil, suivi d’une grillade conviviale au Cercle de Voile. Une parenthèse poétique et gourmande, entièrement offerte à chaque bachelier et deux de leurs proches, clôturant une première partie officielle pleine d’émotion.

Monsieur Yves Michel, maire de Marseillan, a ensuite pris la parole pour saluer « tous ceux qui ont réussi le défi du Bac » et remercier le service Jeunesse pour son organisation sans faille. Il a insisté sur la tradition municipale : « Nous fêtons vos succès depuis de nombreuses années », soulignant l’importance de ces rites de passage, « simples et conviviaux comme nous aimons ». Il a ensuite convié les bacheliers à rejoindre la scène pour une présentation de leurs orientations futures.

Cette soirée des bacheliers 2025, c’est bien plus qu’une remise de diplômes : c’est un moment fort de la vie locale, où Marseillan affirme son engagement envers sa jeunesse – à la fois récompense, accompagnement et promesse d’avenir.

Entre applaudissements, rires et toasts, chacun est reparti avec la conviction que, désormais diplômé, il peut compter sur sa ville pour embarquer vers de nouveaux horizons.