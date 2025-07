Pyrénées-Orientales - Les Insoumis réfléchissent à des communes réellement démocratiques

Samedi 5 juillet dernier, les Ecologistes et les Insoumis tenaient à Perpignan un café populaire autour de l’aveyronnaise Leïla Arfoutni, candidate de l’Union Populaire aux dernières élections européennes de 2024. Il s’agissait d’échanger autour de la VI° République et de la démocratie locale.

Plus de 20 personnes ont participé à cet exercice original mêlant apports théoriques et ateliers participatifs. En pleine préparation des élections municipales, les participants ont tenu à réfléchir sur les enjeux démocratiques à l’échelle de la ville. Une mesure fait l’unanimité et revient avec force parmi les revendications : la nécessité de permettre la mise en œuvre du référendum d’initiative citoyenne. « L’objectif est de favoriser l’intervention populaire permanente et active, par ce mécanisme, mais aussi par de nombreux autres dispositifs retenus dans notre programme », indiquait Leila Arfoutni en fournissant quelques exemples précis.

En effet, plusieurs propositions fortes du programme du Nouveau Front Populaire ont été mises en débat. Comment convoquer une assemblée constituante ? De qui doit-elle être composée ? Quel est le rôle du Parlement pendant les travaux de l’assemblée constituante ?

L’animatrice faisait remarquer à quel point la nature profondément monarchique des institutions de la V° République avait des répercussions concrètes sur le fonctionnement au quotidien des municipalités. Pour Leila Arfoutni, « Les règles démocratiques les plus élémentaires sont souvent bafouées par des logiques clientélistes. L’échelon de la commune possède sa pertinence pour contribuer au surgissement de la révolution citoyenne à laquelle nous aspirons avec la mise en place d’une VI° République ».

Autrement dit, un café populaire constituant qui a suscité réflexions et propositions pour répondre au mieux aux urgences démocratiques aux différentes échelles. Pour les municipales de Perpignan, c’est plus que jamais d’actualité avec notamment l’accord départemental entre Les Ecologistes et La France Insoumise. C’est ainsi que l’appréhendait le binôme de chefs de file composé de Monique Hernandez et Mickaël Idrac pour qui l’intitulé de la bannière commune est explicite : « Changez d’air ! ». Une question d’oxygène démocratique sans aucun doute…