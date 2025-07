MARSEILLAN - 13 et 14 Juillet 2025 - Marseillan en fête. : Début des festivités !

MARSEILLAN - Deux jours de fête, de musique et de tradition les 13 et 14 Juillet 2025 à Marseillan



Marseillan célèbre le 14 Juillet en grand : deux jours de fête, de musique et de tradition !

Les dimanches 13 et lundi 14 juillet 2025, Marseillan s’apprête à vibrer au rythme de la Fête Nationale ! Deux jours d’animations gratuites, de musique, d’émotions et de retrouvailles pour célébrer ensemble les valeurs républicaines et la joie d’être ensemble. Le tout dans un cadre idyllique, entre port, plage et centre-ville. Le programme, concocté par la municipalité, promet d’enchanter petits et grands.

Dimanche 13 juillet : ambiance de feu sur le port !

Dès 21h, le port s’embrasera au son des platines de DJ Steph Konstan, puis de DJ Alex Escalofrio. À 22h, la traditionnelle retraite aux flambeaux illuminera les rues depuis la place de la République jusqu’au port, créant un moment magique entre générations. Et à 22h30, place au feu d’artifice, clou du spectacle, tiré depuis le port pour émerveiller le public massé autour du bassin.

Lundi 14 juillet : mémoire, tradition et fête populaire

À 11h30, place à la cérémonie officielle place de la République, en présence du maire Yves Michel, des élus, des associations patriotiques et des anciens combattants. Un moment solennel pour honorer la République et ceux qui l’ont défendue.

L’après-midi, à 15h 30 , cap sur le port pour une animation typiquement marseillanaise : le Capelet des Vétérans, ce jeu nautique traditionnel aussi spectaculaire que joyeux, où les participants tentent d’attraper un chapeau perché au bout d’un mât savonné au-dessus de l’eau.



Le défilé des capeleteurs débutera à 15h30 au départ de la mairie de Marseillan, suivi du Capelet des Vétérans qui aura lieu à 16h sur le Port de Marseillan-ville.

Enfin, la fête se prolongera à 21h30 sur la place du 14 juillet avec la très attendue soirée mousse signée Eric Anthony Events : une ambiance déjantée, des kilos de mousse, des rires à foison et des tubes à danser toute la nuit !

Une fête pour les Marseillanais et par les Marseillanais

Cette fête nationale, pensée pour tous les habitants, est aussi l’occasion de se retrouver, de tisser du lien et de célébrer ensemble dans un esprit de convivialité républicaine. La municipalité invite chaleureusement les familles, les jeunes, les anciens, les vacanciers et les amoureux de Marseillan à venir vivre une fête populaire, joyeuse et inclusive.

Tous les événements sont gratuits. Venez nombreux !