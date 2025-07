MARSEILLAN - Ostréaria 2025 : Un hommage contemporain à l'ostréiculture inauguré à Marseillan

Ostréaria 2025 : Un hommage contemporain à l’ostréiculture inauguré à Marseillan

Le vendredi 11 juillet 2025, le port de Marseillan-plage a accueilli l’inauguration de l’œuvre monumentale Ostréaria 2025 imaginée par l’artiste Maxime LHERMET, dans le cadre du projet Balades Artistiques en Méditerranée porté par Sète Agglopôle Méditerranée.

En présence de nombreuses personnalités locales et du monde artistique, cet événement a marqué une étape importante dans le parcours culturel qui relie les communes du littoral. Après les installations d’André Cervera, Françoise Pétrovitch, Hervé Di Rosa, Chourouk Hriech, Johan Creten et Bob Verschueren, Ostréaria 2025 est ainsi la 7ᵉ œuvre à voir le jour dans cette opération ambitieuse.

Cette sculpture spectaculaire représente un amas d’huîtres suspendues à des cordages et des structures évoquant les tables ostréicoles, hommage direct à l’ostréiculture, pilier de l’identité locale. L’artiste a baptisé ce dispositif “Ostréaria” — terme qui fait écho à l’univers ostréicole et souligne l’imaginaire méditerranéen, entre nature et culture.

Maxime LHERMET, créateur sétois reconnu sur la scène internationale, a puisé son inspiration dans l’esthétique brute et la mémoire collective. Connu pour son travail d’assemblage et de transformation d’objets du quotidien — qu’il brûle, laque ou recouvre de chrome — il signe ici une œuvre audacieuse, qui interroge les liens entre patrimoine naturel, traditions locales et création contemporaine.

L’inauguratio a suscité un bel engouement. Ce rendez-vous s’inscrit dans le parcours des Balades Artistiques en Méditerranée, un itinéraire inédit de vingt œuvres pérennes réparties sur quatorze communes, invitant habitants et visiteurs à redécouvrir les paysages et l’histoire du bassin de Thau.

Prochainement, une application mobile sera proposée par l’Office de Tourisme Intercommunal Archipel de Thau – Destination Méditerranée. Elle permettra d’explorer ces parcours artistiques en réalité augmentée, avec une version ludique pour les familles.

Ostréaria 2025 s’impose déjà comme un repère visuel et un symbole vibrant de la vitalité artistique locale.