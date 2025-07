Pyrénées-Orientales - La caravane populaire nationale de La France Insoumise à Perpignan, au Champ de Mars

La Caravane populaire nationale de La France Insoumise s’arrêtera à Perpignan vendredi 18 juillet, parmi les 24 étapes concernant 10 régions. De 16 heures à 19 heures, elle organisera un porte-à-porte dans le quartier du Champ de Mars.

Il s’agira de poursuivre la campagne d’inscription sur les listes électorales : en 2024, plus de 12 millions de personnes étaient non-inscrites ou mal-inscrites. C’est un véritable angle mort de notre démocratie.

Il s’agira également d’aller à la rencontre de la population et être à l’écoute des préoccupations du plus grand monde. Ce sera l’occasion de présenter les propositions et les combats menés par les parlementaires de La France Insoumise pour améliorer le pouvoir d’achat, garantir l’accès aux services publics, protéger les droits sociaux, engager la bifurcation écologique, construire une société féministe et antiraciste, œuvrer en faveur de la paix et mettre fin au génocide à Gaza etc.

La journée se terminera par un moment convivial autour d’un apéritif avec les habitants du quartier.

Cette campagne d’été s’inscrit dans notre stratégie d’union populaire : convaincre porte par porte, quartier par quartier, ville par ville pour vaincre la résignation, redonner le pouvoir aux citoyens de tout changer et construire la riposte populaire !