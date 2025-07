MARSEILLAN - Quand Brooklyn rencontre le clocher de Marseillan ou l'histoire du Delicatessen

Quand Brooklyn rencontre le clocher de Marseillan ou la belle histoire du Delicatessen

Plongez dans l’univers authentique du Delicatessen, où chaque détail, de la cuisine aux objets chinés, porte la signature d’Alexandre Nerrière, un « Agathois » devenu Marseillais de cœur.

Une aventure née en 2006

Quand Alexandre Nerrière s'attèle à la création du Delicatessen en 2006 avec Gaël Toureau et Cédric Blazy, il ne se doute pas encore qu’il deviendra un pilier du paysage marseillanais. Le 15 février 2007 lors de l'inauguration c'est un clin d’œil aux diners new‑yorkais qui ont inspiré Alexandre Nerrière lors de son séjour à Brooklyn. Ce tout premier service, entre rires et anecdotes, a scellé le destin de ce lieu atypique, où les carafes de vin s’entrechoquent au rythme d’un vieux standard soul, et où l’on déjeune déjà en fredonnant Marvin Gaye ! Aujourd’hui, assagi mais toujours aussi branché il a racheté les parts de Gaël et poursuit l’aventure aux côtés de Cédric, faisant de cette affaire de presque 20 ans une véritable institution locale .

Une cuisine simple et 100 % locale , Alexandre mise tout sur la fraîcheur :

Ici, pas de fioritures inutiles : " On met en valeur le produit. Le thon rouge, pêché entre Marseillan et Valras, est assaisonné d’agrumes et de basilic avant de reposer sur une escalivade de légumes grillés locaux . Les desserts, maison, oscillent entre panna cotta spéculoos et soupe de fraises, histoire de terminer sur une note acidulée. À l’origine c'est même un « resto‑spectacle » " ce concept festif n’a pas résisté au tumulte du village en plein boom : trop de monde, trop d’énergie, et surtout… trop de bordel ! " s'amuse aujourdhui Alexandre !

Le service est assuré par une équipe de serveuses dynamiques ,toujours prêtes à vous recommander le petit vin du jour ou l’anecdote qui finira de vous séduire. Ne soyez pas surpris si vous repartez en fredonnant un vieux standard soul.. c'est le charme du village ... et de l'établissement !

Le look vintage made in New York

L’âme du Delicatessen vient de l’amour d’Alexandre pour le vintage, cultivé lors d’un séjour de deux ans à Brooklyn : laveur de vitres avec une bande de potes Croates, puis un job « pour cinq dollars "an hour "» dans une église dirigée par Ellen Whitney Cummings (productrice pour Channel 5), dont le mari n’était autre que Ben Moshpit Junior, président de Yale University. C’est elle qui l’a fait entrer au service du photographe Richard Avedon, et qui l’a initié à l’ambiance industrielle et chaleureuse des diners new‑yorkais .

De retour en France, un passage à Londres puis à Paris ne suffit pas à l’éloigner de cette passion : c’est en découvrant un ancien restaurant‑spectacle d’Agde, La Mesclada, où il faisait la vaisselle à 14 ans, qu’il réalise que ce mélange décalé de décor chiné, de lumière tamisée et de convivialité effervescente était sa voie .

Marseillan, un coup de foudre

En 2006, la petite cité ne ressemblait pas encore au joyau touristique qu'emme est devenue aujourd’hui : Les quais du port sont à l'état de projet, le centre‑ville peinait à être animé l'hiver mais en voyant le clocher se dresser au cœur du village, Alexandre se dit : « Putain, il y a un truc ! » et il devient l’un des tout premiers à croire au potentiel de Marseillan .

Depuis, la grande terrasse au pied de l’église est un véritable carrefour humain : ouvriers agricoles, notaires, touristes et même financiers munichois se mélangent sans complexe, partageant une même passion pour la « lisette » (son petit vin maison) et les rires qui s’échappent sous les parasols .

Le guide " Le petit futé " salue l’excellence

En 2025, Le Petit Futé a décerné au Delicatessen une mention « Coup de cœur » avec la note de 4.2 sur 5 soulignant la justesse des assaisonnements et l’ambiance « cosy et vivante » qui fait vibrer la petite cité touristique.

Brasserie artisanale et vin du Larzac

L’esprit créatif d’Alexandre ne s’arrête pas aux assiettes : Actionnaire de la brasserie artisanale Brack aux cotés de Drisse Navarre, Alexandre Nerriere ne manque ni d'idéee ni de projets. Il est également Vigneron sur les terrasses du Larzac où il produit lui‑même un vin qui fait sa fierté depuis 12 ans.

Assurémement le Délicatessen est bien plus qu'un restaurant C'est aussi une poésie, une nostalgie où chaque objet du décor semble avoir déjà vécu plusieurs histoires ... avant de rencontrer la vôtre !

Le Délicatessen

4 Place Général Guillaut

34340 Marseillan Instagram

Téléphone: 04 67 77 38 93

Du Mardi au Dimanche : 12h00–14h30 & 19h00–00h30

Fermé le lundi