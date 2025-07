BÉZIERS - Sébastien Castella fëtera l'anniversaire de son alternative en torturant à mort 6 taureaux !

Merci l'OABA !

S. Castella massacrera 6 taureaux à Bayonne : nous dénonçons la torture érigée en spectacle

Juil 11, 2025 | Accueil, Actualités, Communiqués de presse

Sébastien Castella / Corrida / Structures co-signataires du communiqué de presse

CORRIDA

Ce 11 juillet, Bayonne accueillera une corrida pour les 25 ans de “carrière” du toréro Sébastien Castella, au cours de laquelle six taureaux seront massacrés. Le président de la FLAC, Thierry Hely, était présent le 12 août 2000 sur les gradins des arènes de Béziers et y a tourné le film Juste pour le plaisir.

Aujourd’hui, One Voice et ses partenaires* le publient à nouveau, pour rappeler ce qu’est vraiment la corrida : la lente agonie d’animaux plongés dans des bains de sang. Dans une corrida, il faut tout montrer, sinon, c’est trop facile.

Quand la culture et l’esthétisme dissimulent des pulsions sadiques

Le 12 août 2000, Sébastien Castella réalisait son “alternative”, son intronisation comme matador. Sous les hourras de la foule, des taureaux y étaient transpercés, agonisant pendant de longues minutes, s’étouffant dans leur propre sang avant d’être achevés. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous diffusons à nouveau Juste pour le plaisir, filmé à l’occasion de cette cérémonie brutale.

Pour marquer ce triste anniversaire, annoncé à l’Hôtel de Ville, une nouvelle corrida est prévue dans les arènes bayonnaises. Derrière le faste et les costumes, ce sont cette fois-ci six animaux qui seront harcelés, affaiblis, puis tués sous les yeux d’un public comprenant parfois de très jeunes spectateurs exposés à la volonté délibérée de faire souffrir. Ce supplice, interdit partout ailleurs, laissera inexorablement des traces durables et délétères.

Les habitudes ne justifieront jamais la torture

La corrida n’est rien d’autre qu’un supplice lentement orchestré, une agonie spectaculaire infligée à des êtres sensibles. One Voice a enquêté à plusieurs reprises sur cette pratique d’un autre âge, fondée sur la dissimulation et le déni, et sur les écoles qui enseignent à des enfants à tuer dès le plus jeune âge.

Réduits au rôle d’objets de divertissement pour satisfaire les pulsions d’un public sans pitié en quête de sensations fortes, les génisses et taureaux utilisés lors de ces événements sont pacifiques et apeurés, ne cherchent qu’à survivre, sans comprendre que leur destin a été tracé d’avance.

Notre engagement va au-delà de la cause animale pour ceux qui sont utilisés pour blesser et ceux qui sont tués. Il concerne aussi le développement de l’empathie chez les plus jeunes. Nous plaidons pour que les mineurs, et en particulier les enfants, ne puissent plus assister à de telles atrocités, et que les écoles taurines soient fermées. Nous militons aussi pour que tout prosélytisme en dehors des zones qui font exception soit interdit, aux arènes de Lutèce, en plein Paris notamment.

A Bayonne et partout ailleurs : les Français disent non à la corrida

Depuis des années, nous organisons des actions coordonnées nationales et unitaires pour dénoncer cette pratique toujours tolérée dans quelques communes au nom d’une supposée tradition, postulat qui a été remis en cause à de nombreuses reprises. De ville en ville, d’année en année, nous recevons dans ce combat contre la barbarie de ces aficionados le soutien d’une majorité écrasante de Français — y compris dans les départements concernés — qui souhaite en finir avec ce type de représentations (qui au demeurant, sont de moins en moins appréciées et dont le financement questionne).

À l’approche de cette corrida à Bayonne, de nombreuses structures, parmi lesquelles l’OABA et celles de la FLAC dont One Voice est membre, appellent à une mobilisation citoyenne en ligne. Il est temps de faire entendre une vérité simple : la souffrance ne peut être un art, encore moins un motif de célébration.

* Liste des participants et partenaires de cette mobilisation en ligne :

Associations, fondations, collectifs :

ASPAS

AVA France

Code Animal

Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida (COVAC)

Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA)

Conseil National de la Protection Animale (CNPA)

Convention Vie et Nature (CVN)

La FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Fondation Franz Weber

Futur Asso

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)

No Corrida

OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)

One Voice

PETA France

PROTEC (Protection de l’enfance)

Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA)

Société Protectrice des Animaux (SPA)

Et en soutien aux associations et collectifs de défenseurs des animaux :

Partis politiques :

Les Écologistes

Le Parti Animaliste

Média spécialisé :

Savoir Animal

S. Castella massacrera 6 taureaux à Bayonne : nous dénonçons la torture érigée en spectacle

Juil 11, 2025 | Accueil, Actualités, Communiqués de presse

Sébastien Castella / Corrida / Structures co-signataires du communiqué de presse

CORRIDA

Communiqué de presse

Ce 11 juillet, Bayonne accueillera une corrida pour les 25 ans de “carrière” du toréro Sébastien Castella, au cours de laquelle six taureaux seront massacrés. Le président de la FLAC, Thierry Hely, était présent le 12 août 2000 sur les gradins des arènes de Béziers et y a tourné le film Juste pour le plaisir.

Aujourd’hui, One Voice et ses partenaires* le publient à nouveau, pour rappeler ce qu’est vraiment la corrida : la lente agonie d’animaux plongés dans des bains de sang. Dans une corrida, il faut tout montrer, sinon, c’est trop facile.

Quand la culture et l’esthétisme dissimulent des pulsions sadiques

Le 12 août 2000, Sébastien Castella réalisait son “alternative”, son intronisation comme matador. Sous les hourras de la foule, des taureaux y étaient transpercés, agonisant pendant de longues minutes, s’étouffant dans leur propre sang avant d’être achevés. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous diffusons à nouveau Juste pour le plaisir, filmé à l’occasion de cette cérémonie brutale.

Pour marquer ce triste anniversaire, annoncé à l’Hôtel de Ville, une nouvelle corrida est prévue dans les arènes bayonnaises. Derrière le faste et les costumes, ce sont cette fois-ci six animaux qui seront harcelés, affaiblis, puis tués sous les yeux d’un public comprenant parfois de très jeunes spectateurs exposés à la volonté délibérée de faire souffrir. Ce supplice, interdit partout ailleurs, laissera inexorablement des traces durables et délétères.

Les habitudes ne justifieront jamais la torture

La corrida n’est rien d’autre qu’un supplice lentement orchestré, une agonie spectaculaire infligée à des êtres sensibles. One Voice a enquêté à plusieurs reprises sur cette pratique d’un autre âge, fondée sur la dissimulation et le déni, et sur les écoles qui enseignent à des enfants à tuer dès le plus jeune âge.

Réduits au rôle d’objets de divertissement pour satisfaire les pulsions d’un public sans pitié en quête de sensations fortes, les génisses et taureaux utilisés lors de ces événements sont pacifiques et apeurés, ne cherchent qu’à survivre, sans comprendre que leur destin a été tracé d’avance.

Notre engagement va au-delà de la cause animale pour ceux qui sont utilisés pour blesser et ceux qui sont tués. Il concerne aussi le développement de l’empathie chez les plus jeunes. Nous plaidons pour que les mineurs, et en particulier les enfants, ne puissent plus assister à de telles atrocités, et que les écoles taurines soient fermées. Nous militons aussi pour que tout prosélytisme en dehors des zones qui font exception soit interdit, aux arènes de Lutèce, en plein Paris notamment.

A Bayonne et partout ailleurs : les Français disent non à la corrida

Depuis des années, nous organisons des actions coordonnées nationales et unitaires pour dénoncer cette pratique toujours tolérée dans quelques communes au nom d’une supposée tradition, postulat qui a été remis en cause à de nombreuses reprises. De ville en ville, d’année en année, nous recevons dans ce combat contre la barbarie de ces aficionados le soutien d’une majorité écrasante de Français — y compris dans les départements concernés — qui souhaite en finir avec ce type de représentations (qui au demeurant, sont de moins en moins appréciées et dont le financement questionne).

À l’approche de cette corrida à Bayonne, de nombreuses structures, parmi lesquelles l’OABA et celles de la FLAC dont One Voice est membre, appellent à une mobilisation citoyenne en ligne. Il est temps de faire entendre une vérité simple : la souffrance ne peut être un art, encore moins un motif de célébration.

* Liste des participants et partenaires de cette mobilisation en ligne :

Associations, fondations, collectifs :

ASPAS

AVA France

Code Animal

Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida (COVAC)

Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA)

Conseil National de la Protection Animale (CNPA)

Convention Vie et Nature (CVN)

La FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Fondation Franz Weber

Futur Asso

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)

No Corrida

OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)

One Voice

PETA France

PROTEC (Protection de l’enfance)

Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA)

Société Protectrice des Animaux (SPA)

Et en soutien aux associations et collectifs de défenseurs des animaux :

Partis politiques :

Les Écologistes

Le Parti Animaliste

Média spécialisé :

Savoir Animal

S. Castella massacrera 6 taureaux à Bayonne : nous dénonçons la torture érigée en spectacle

Juil 11, 2025 | Accueil, Actualités, Communiqués de presse

Sébastien Castella / Corrida / Structures co-signataires du communiqué de presse

CORRIDA

Communiqué de presse

Ce 11 juillet, Bayonne accueillera une corrida pour les 25 ans de “carrière” du toréro Sébastien Castella, au cours de laquelle six taureaux seront massacrés. Le président de la FLAC, Thierry Hely, était présent le 12 août 2000 sur les gradins des arènes de Béziers et y a tourné le film Juste pour le plaisir.

Aujourd’hui, One Voice et ses partenaires* le publient à nouveau, pour rappeler ce qu’est vraiment la corrida : la lente agonie d’animaux plongés dans des bains de sang. Dans une corrida, il faut tout montrer, sinon, c’est trop facile.

Quand la culture et l’esthétisme dissimulent des pulsions sadiques

Le 12 août 2000, Sébastien Castella réalisait son “alternative”, son intronisation comme matador. Sous les hourras de la foule, des taureaux y étaient transpercés, agonisant pendant de longues minutes, s’étouffant dans leur propre sang avant d’être achevés. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous diffusons à nouveau Juste pour le plaisir, filmé à l’occasion de cette cérémonie brutale.

Pour marquer ce triste anniversaire, annoncé à l’Hôtel de Ville, une nouvelle corrida est prévue dans les arènes bayonnaises. Derrière le faste et les costumes, ce sont cette fois-ci six animaux qui seront harcelés, affaiblis, puis tués sous les yeux d’un public comprenant parfois de très jeunes spectateurs exposés à la volonté délibérée de faire souffrir. Ce supplice, interdit partout ailleurs, laissera inexorablement des traces durables et délétères.

Les habitudes ne justifieront jamais la torture

La corrida n’est rien d’autre qu’un supplice lentement orchestré, une agonie spectaculaire infligée à des êtres sensibles. One Voice a enquêté à plusieurs reprises sur cette pratique d’un autre âge, fondée sur la dissimulation et le déni, et sur les écoles qui enseignent à des enfants à tuer dès le plus jeune âge.

Réduits au rôle d’objets de divertissement pour satisfaire les pulsions d’un public sans pitié en quête de sensations fortes, les génisses et taureaux utilisés lors de ces événements sont pacifiques et apeurés, ne cherchent qu’à survivre, sans comprendre que leur destin a été tracé d’avance.

Notre engagement va au-delà de la cause animale pour ceux qui sont utilisés pour blesser et ceux qui sont tués. Il concerne aussi le développement de l’empathie chez les plus jeunes. Nous plaidons pour que les mineurs, et en particulier les enfants, ne puissent plus assister à de telles atrocités, et que les écoles taurines soient fermées. Nous militons aussi pour que tout prosélytisme en dehors des zones qui font exception soit interdit, aux arènes de Lutèce, en plein Paris notamment.

A Bayonne et partout ailleurs : les Français disent non à la corrida

Depuis des années, nous organisons des actions coordonnées nationales et unitaires pour dénoncer cette pratique toujours tolérée dans quelques communes au nom d’une supposée tradition, postulat qui a été remis en cause à de nombreuses reprises. De ville en ville, d’année en année, nous recevons dans ce combat contre la barbarie de ces aficionados le soutien d’une majorité écrasante de Français — y compris dans les départements concernés — qui souhaite en finir avec ce type de représentations (qui au demeurant, sont de moins en moins appréciées et dont le financement questionne).

À l’approche de cette corrida à Bayonne, de nombreuses structures, parmi lesquelles l’OABA et celles de la FLAC dont One Voice est membre, appellent à une mobilisation citoyenne en ligne. Il est temps de faire entendre une vérité simple : la souffrance ne peut être un art, encore moins un motif de célébration.

* Liste des participants et partenaires de cette mobilisation en ligne :

Associations, fondations, collectifs :

ASPAS

AVA France

Code Animal

Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida (COVAC)

Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA)

Conseil National de la Protection Animale (CNPA)

Convention Vie et Nature (CVN)

La FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Fondation Franz Weber

Futur Asso

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)

No Corrida

OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)

One Voice

PETA France

PROTEC (Protection de l’enfance)

Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA)

Société Protectrice des Animaux (SPA)

Et en soutien aux associations et collectifs de défenseurs des animaux :

Partis politiques :

Les Écologistes

Le Parti Animaliste

Média spécialisé :

Savoir Animal

S. Castella massacrera 6 taureaux à Bayonne : nous dénonçons la torture érigée en spectacle

Juil 11, 2025 | Accueil, Actualités, Communiqués de presse

Sébastien Castella / Corrida / Structures co-signataires du communiqué de presse

CORRIDA

Communiqué de presse

Ce 11 juillet, Bayonne accueillera une corrida pour les 25 ans de “carrière” du toréro Sébastien Castella, au cours de laquelle six taureaux seront massacrés. Le président de la FLAC, Thierry Hely, était présent le 12 août 2000 sur les gradins des arènes de Béziers et y a tourné le film Juste pour le plaisir.

Aujourd’hui, One Voice et ses partenaires* le publient à nouveau, pour rappeler ce qu’est vraiment la corrida : la lente agonie d’animaux plongés dans des bains de sang. Dans une corrida, il faut tout montrer, sinon, c’est trop facile.

Quand la culture et l’esthétisme dissimulent des pulsions sadiques

Le 12 août 2000, Sébastien Castella réalisait son “alternative”, son intronisation comme matador. Sous les hourras de la foule, des taureaux y étaient transpercés, agonisant pendant de longues minutes, s’étouffant dans leur propre sang avant d’être achevés. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous diffusons à nouveau Juste pour le plaisir, filmé à l’occasion de cette cérémonie brutale.

Pour marquer ce triste anniversaire, annoncé à l’Hôtel de Ville, une nouvelle corrida est prévue dans les arènes bayonnaises. Derrière le faste et les costumes, ce sont cette fois-ci six animaux qui seront harcelés, affaiblis, puis tués sous les yeux d’un public comprenant parfois de très jeunes spectateurs exposés à la volonté délibérée de faire souffrir. Ce supplice, interdit partout ailleurs, laissera inexorablement des traces durables et délétères.

Les habitudes ne justifieront jamais la torture

La corrida n’est rien d’autre qu’un supplice lentement orchestré, une agonie spectaculaire infligée à des êtres sensibles. One Voice a enquêté à plusieurs reprises sur cette pratique d’un autre âge, fondée sur la dissimulation et le déni, et sur les écoles qui enseignent à des enfants à tuer dès le plus jeune âge.

Réduits au rôle d’objets de divertissement pour satisfaire les pulsions d’un public sans pitié en quête de sensations fortes, les génisses et taureaux utilisés lors de ces événements sont pacifiques et apeurés, ne cherchent qu’à survivre, sans comprendre que leur destin a été tracé d’avance.

Notre engagement va au-delà de la cause animale pour ceux qui sont utilisés pour blesser et ceux qui sont tués. Il concerne aussi le développement de l’empathie chez les plus jeunes. Nous plaidons pour que les mineurs, et en particulier les enfants, ne puissent plus assister à de telles atrocités, et que les écoles taurines soient fermées. Nous militons aussi pour que tout prosélytisme en dehors des zones qui font exception soit interdit, aux arènes de Lutèce, en plein Paris notamment.

A Bayonne et partout ailleurs : les Français disent non à la corrida

Depuis des années, nous organisons des actions coordonnées nationales et unitaires pour dénoncer cette pratique toujours tolérée dans quelques communes au nom d’une supposée tradition, postulat qui a été remis en cause à de nombreuses reprises. De ville en ville, d’année en année, nous recevons dans ce combat contre la barbarie de ces aficionados le soutien d’une majorité écrasante de Français — y compris dans les départements concernés — qui souhaite en finir avec ce type de représentations (qui au demeurant, sont de moins en moins appréciées et dont le financement questionne).

À l’approche de cette corrida à Bayonne, de nombreuses structures, parmi lesquelles l’OABA et celles de la FLAC dont One Voice est membre, appellent à une mobilisation citoyenne en ligne. Il est temps de faire entendre une vérité simple : la souffrance ne peut être un art, encore moins un motif de célébration.

* Liste des participants et partenaires de cette mobilisation en ligne :

Associations, fondations, collectifs :

ASPAS

AVA France

Code Animal

Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida (COVAC)

Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA)

Conseil National de la Protection Animale (CNPA)

Convention Vie et Nature (CVN)

La FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Fondation Franz Weber

Futur Asso

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)

No Corrida

OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)

One Voice

PETA France

PROTEC (Protection de l’enfance)

Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA)

Société Protectrice des Animaux (SPA)

Et en soutien aux associations et collectifs de défenseurs des animaux :

Partis politiques :

Les Écologistes

Le Parti Animaliste

Média spécialisé :

Savoir Animal

S. Castella massacrera 6 taureaux à Bayonne : nous dénonçons la torture érigée en spectacle

Juil 11, 2025 | Accueil, Actualités, Communiqués de presse

Sébastien Castella / Corrida / Structures co-signataires du communiqué de presse

CORRIDA

Communiqué de presse

Ce 11 juillet, Bayonne accueillera une corrida pour les 25 ans de “carrière” du toréro Sébastien Castella, au cours de laquelle six taureaux seront massacrés. Le président de la FLAC, Thierry Hely, était présent le 12 août 2000 sur les gradins des arènes de Béziers et y a tourné le film Juste pour le plaisir.

Aujourd’hui, One Voice et ses partenaires* le publient à nouveau, pour rappeler ce qu’est vraiment la corrida : la lente agonie d’animaux plongés dans des bains de sang. Dans une corrida, il faut tout montrer, sinon, c’est trop facile.

Quand la culture et l’esthétisme dissimulent des pulsions sadiques

Le 12 août 2000, Sébastien Castella réalisait son “alternative”, son intronisation comme matador. Sous les hourras de la foule, des taureaux y étaient transpercés, agonisant pendant de longues minutes, s’étouffant dans leur propre sang avant d’être achevés. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous diffusons à nouveau Juste pour le plaisir, filmé à l’occasion de cette cérémonie brutale.

Pour marquer ce triste anniversaire, annoncé à l’Hôtel de Ville, une nouvelle corrida est prévue dans les arènes bayonnaises. Derrière le faste et les costumes, ce sont cette fois-ci six animaux qui seront harcelés, affaiblis, puis tués sous les yeux d’un public comprenant parfois de très jeunes spectateurs exposés à la volonté délibérée de faire souffrir. Ce supplice, interdit partout ailleurs, laissera inexorablement des traces durables et délétères.

Les habitudes ne justifieront jamais la torture

La corrida n’est rien d’autre qu’un supplice lentement orchestré, une agonie spectaculaire infligée à des êtres sensibles. One Voice a enquêté à plusieurs reprises sur cette pratique d’un autre âge, fondée sur la dissimulation et le déni, et sur les écoles qui enseignent à des enfants à tuer dès le plus jeune âge.

Réduits au rôle d’objets de divertissement pour satisfaire les pulsions d’un public sans pitié en quête de sensations fortes, les génisses et taureaux utilisés lors de ces événements sont pacifiques et apeurés, ne cherchent qu’à survivre, sans comprendre que leur destin a été tracé d’avance.

Notre engagement va au-delà de la cause animale pour ceux qui sont utilisés pour blesser et ceux qui sont tués. Il concerne aussi le développement de l’empathie chez les plus jeunes. Nous plaidons pour que les mineurs, et en particulier les enfants, ne puissent plus assister à de telles atrocités, et que les écoles taurines soient fermées. Nous militons aussi pour que tout prosélytisme en dehors des zones qui font exception soit interdit, aux arènes de Lutèce, en plein Paris notamment.

A Bayonne et partout ailleurs : les Français disent non à la corrida

Depuis des années, nous organisons des actions coordonnées nationales et unitaires pour dénoncer cette pratique toujours tolérée dans quelques communes au nom d’une supposée tradition, postulat qui a été remis en cause à de nombreuses reprises. De ville en ville, d’année en année, nous recevons dans ce combat contre la barbarie de ces aficionados le soutien d’une majorité écrasante de Français — y compris dans les départements concernés — qui souhaite en finir avec ce type de représentations (qui au demeurant, sont de moins en moins appréciées et dont le financement questionne).

À l’approche de cette corrida à Bayonne, de nombreuses structures, parmi lesquelles l’OABA et celles de la FLAC dont One Voice est membre, appellent à une mobilisation citoyenne en ligne. Il est temps de faire entendre une vérité simple : la souffrance ne peut être un art, encore moins un motif de célébration.

* Liste des participants et partenaires de cette mobilisation en ligne :

Associations, fondations, collectifs :

ASPAS

AVA France

Code Animal

Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida (COVAC)

Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA)

Conseil National de la Protection Animale (CNPA)

Convention Vie et Nature (CVN)

La FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Fondation Franz Weber

Futur Asso

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)

No Corrida

OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)

One Voice

PETA France

PROTEC (Protection de l’enfance)

Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA)

Société Protectrice des Animaux (SPA)

Et en soutien aux associations et collectifs de défenseurs des animaux :

Partis politiques :

Les Écologistes

Le Parti Animaliste

Média spécialisé :

Savoir Animal

S. Castella massacrera 6 taureaux à Bayonne : nous dénonçons la torture érigée en spectacle

Juil 11, 2025 | Accueil, Actualités, Communiqués de presse

Sébastien Castella / Corrida / Structures co-signataires du communiqué de presse

CORRIDA

Communiqué de presse

Ce 11 juillet, Bayonne accueillera une corrida pour les 25 ans de “carrière” du toréro Sébastien Castella, au cours de laquelle six taureaux seront massacrés. Le président de la FLAC, Thierry Hely, était présent le 12 août 2000 sur les gradins des arènes de Béziers et y a tourné le film Juste pour le plaisir.

Aujourd’hui, One Voice et ses partenaires* le publient à nouveau, pour rappeler ce qu’est vraiment la corrida : la lente agonie d’animaux plongés dans des bains de sang. Dans une corrida, il faut tout montrer, sinon, c’est trop facile.

Quand la culture et l’esthétisme dissimulent des pulsions sadiques

Le 12 août 2000, Sébastien Castella réalisait son “alternative”, son intronisation comme matador. Sous les hourras de la foule, des taureaux y étaient transpercés, agonisant pendant de longues minutes, s’étouffant dans leur propre sang avant d’être achevés. Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous diffusons à nouveau Juste pour le plaisir, filmé à l’occasion de cette cérémonie brutale.

Pour marquer ce triste anniversaire, annoncé à l’Hôtel de Ville, une nouvelle corrida est prévue dans les arènes bayonnaises. Derrière le faste et les costumes, ce sont cette fois-ci six animaux qui seront harcelés, affaiblis, puis tués sous les yeux d’un public comprenant parfois de très jeunes spectateurs exposés à la volonté délibérée de faire souffrir. Ce supplice, interdit partout ailleurs, laissera inexorablement des traces durables et délétères.

Les habitudes ne justifieront jamais la torture

La corrida n’est rien d’autre qu’un supplice lentement orchestré, une agonie spectaculaire infligée à des êtres sensibles. One Voice a enquêté à plusieurs reprises sur cette pratique d’un autre âge, fondée sur la dissimulation et le déni, et sur les écoles qui enseignent à des enfants à tuer dès le plus jeune âge.

Réduits au rôle d’objets de divertissement pour satisfaire les pulsions d’un public sans pitié en quête de sensations fortes, les génisses et taureaux utilisés lors de ces événements sont pacifiques et apeurés, ne cherchent qu’à survivre, sans comprendre que leur destin a été tracé d’avance.

Notre engagement va au-delà de la cause animale pour ceux qui sont utilisés pour blesser et ceux qui sont tués. Il concerne aussi le développement de l’empathie chez les plus jeunes. Nous plaidons pour que les mineurs, et en particulier les enfants, ne puissent plus assister à de telles atrocités, et que les écoles taurines soient fermées. Nous militons aussi pour que tout prosélytisme en dehors des zones qui font exception soit interdit, aux arènes de Lutèce, en plein Paris notamment.

A Bayonne et partout ailleurs : les Français disent non à la corrida

Depuis des années, nous organisons des actions coordonnées nationales et unitaires pour dénoncer cette pratique toujours tolérée dans quelques communes au nom d’une supposée tradition, postulat qui a été remis en cause à de nombreuses reprises. De ville en ville, d’année en année, nous recevons dans ce combat contre la barbarie de ces aficionados le soutien d’une majorité écrasante de Français — y compris dans les départements concernés — qui souhaite en finir avec ce type de représentations (qui au demeurant, sont de moins en moins appréciées et dont le financement questionne).

À l’approche de cette corrida à Bayonne, de nombreuses structures, parmi lesquelles l’OABA et celles de la FLAC dont One Voice est membre, appellent à une mobilisation citoyenne en ligne. Il est temps de faire entendre une vérité simple : la souffrance ne peut être un art, encore moins un motif de célébration.

* Liste des participants et partenaires de cette mobilisation en ligne :

Associations, fondations, collectifs :

ASPAS

AVA France

Code Animal

Collectif des Vétérinaires pour l’Abolition de la Corrida (COVAC)

Confédération Nationale de Défense de l’Animal (CNDA)

Conseil National de la Protection Animale (CNPA)

Convention Vie et Nature (CVN)

La FLAC (Fédération des Luttes pour l’Abolition des Corridas)

Fondation Franz Weber

Futur Asso

La Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA)

No Corrida

OABA (Oeuvre d’Assistance aux Bêtes d’Abattoirs)

One Voice

PETA France

PROTEC (Protection de l’enfance)

Société Nationale de Défense des Animaux (SNDA)

Société Protectrice des Animaux (SPA)

Et en soutien aux associations et collectifs de défenseurs des animaux :

Partis politiques :

Les Écologistes

Le Parti Animaliste

Média spécialisé :

Savoir Animal