BASSIN DE THAU - Herbiers de zostères : les forêts sous-marines de Thau se dévoilent tout l'été !

Herbiers de zostères : les forêts sous-marines de Thau se dévoilent tout l’été

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau (SMBT) renouvelle cet été sa campagne de sensibilisation dédiée aux herbiers de zostères, ces précieux écosystèmes souvent confondus, à tort, avec de simples algues envahissantes. Lancée en 2016 et soutenue par l’Europe, l’État, la Région Occitanie et le réseau Natura 2000, cette initiative poursuit un objectif clair : faire découvrir au grand public l’importance écologique de ces herbiers, véritables poumons de la lagune de Thau.

Un pilier de la biodiversité méconnu

Les herbiers de zostères jouent un rôle essentiel dans la santé du bassin : ils fixent les sédiments, oxygènent l’eau, limitent l’érosion et servent de nurserie à de nombreuses espèces de poissons et d’invertébrés. Pourtant, leur présence sur les plages de Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Mèze ou Sète est souvent perçue comme un inconvénient esthétique. « Il est primordial de déconstruire ces idées reçues et de rappeler que ces herbiers sont des alliés, pas des indésirables », souligne le SMBT.

Animations ludiques et pédagogiques pour tous

Tout au long de l’été 2025, un stand itinérant proposera des animations gratuites : panneaux explicatifs, bâches illustrant le rôle des zostères, livrets pédagogiques pour petits et grands, et échanges avec des animateurs spécialisés. Cette année encore, la sensibilisation se déroulera sur les plages mais également à bord de la navette maritime Sète–Mèze, pour toucher les usagers en déplacement.

Un calendrier riche et varié

Les rendez-vous auront lieu chaque semaine, de juillet à fin août, dans plusieurs communes riveraines :

Balaruc-les-Bains : les mercredis après-midi

Bouzigues : les mardis

Mèze : les jeudis

Sète : les vendredis

Les dates précises et les horaires sont consultables sur les sites officiels du SMBT et de Thau Nature.

Un engagement collectif pour un patrimoine naturel à préserver

Cette mobilisation est le fruit d’un partenariat actif entre le SMBT, le CPIE Bassin de Thau, Sète Agglopôle Méditerranée, le Festival de Thau et de nombreux acteurs locaux. Leur action rappelle combien la protection des milieux lagunaires est une responsabilité partagée.

Pour en savoir plus et découvrir les vidéos de présentation, rendez-vous sur smbt.fr et thaunature.fr.