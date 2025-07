Muret - De la couleur et du coeur : PPG a embelli le quotidien des patients du Centre Hospitalier de Muret

PPG célèbre les 10 ans de son initiative mondiale d'engagement communautaire, COLORFUL COMMUNITIES, et illumine le quotidien des patients du Centre Hospitalier de Muret, près de Toulouse.

Depuis 10 ans, le programme COLORFUL COMMUNITIES® incarne et donne vie à l’engagement de PPG qui est de protéger et d’embellir le monde. Dans le cadre de cet engagement solidaire, et parmi les projets mondiaux en cours, le centre Hospitalier de Muret, un établissement public de santé spécialisé en gériatrie et dans l’accompagnement aux personnes en situation de handicap, a bénéficié d’un nouvel environnement coloré et d’un jardin paysagé.

Un engagement concret pour un impact durable :

Près de 40 personnes, salariés de PPG ASC Toulouse basé à Pibrac et partenaires locaux, ont récemment donné bénévolement de leur temps pour repeindre et transformer la cour de l'hôpital en un lieu joyeux, convivial, stimulant et sécurisant. Ce projet impactera durablement et positivement plus de 240 personnes chaque mois, encourageant l'activité physique et cognitive, notamment pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Parallèlement, les élèves de l'EREA (École Régionale d'Enseignement Spécialisé) de Muret ont participé plus tôt cette année à la conception et à la plantation du jardin paysager.

PPG a pris en charge l’intégralité du financement de la rénovation et du réaménagement de la cour, incluant tous les éléments nécessaires à sa transformation : fournitures de jardinage, plantations (arbres et végétaux), matériaux de construction et mobilier extérieur.

Grâce à cette initiative, les espaces ont été entièrement repensés et embellis, avec une attention particulière portée à l’accessibilité et à la sécurité.

• Dans la cour, un chemin de promenade a été repeint dans une palette de couleurs inspirée de la mer et vise à promouvoir le calme, la clarté et le mouvement.

• Une fresque murale évoquant la nature et mettant en scène des arbres, des oiseaux et des feuilles stylisés a été imaginée par l’artiste Carole Lombardo. Elle habille les 2 murs d’un petit pont situé au centre de la cour et complète la palette de couleurs globale du projet en utilisant les mêmes teintes que le sentier pédestre. Elle favorise le calme et la connexion avec la nature, ajoutant une douce stimulation visuelle.

• Un jardin paysagé a été planté pour faire entrer la nature au coeur de l’hôpital.

Les combinaisons des teintes ont été inspirées des propositions de palettes en milieu hospitalier, spécialement développées par les experts couleur de PPG, et se déploient comme une promenade chromatique. Appliqué en lignes droites, ce chemin crée un parcours visuellement stimulant.

Jérôme Mancy Directeur commercial PPG, Europe du Sud, Aérospatiale : « Alors que nous célébrons les 10 ans du programme Colorful Communities de PPG, ce projet au Centre Hospitalier de Muret symbolise avec force ce que nous pouvons accomplir grâce à un engagement à long terme et à des partenariats locaux. Nous sommes fiers d’avoir fait bien plus que fournir de la peinture et des bénévoles : en finançant la rénovation complète de la cour, nous avons contribué à créer un environnement accueillant et stimulant, propice à la mobilité, au bien-être et aux soins de la mémoire des patients. »

Patricia Le Moign Directrice générale par intérim, Centre Hospitalier de Muret : « Grâce au soutien exceptionnel de PPG, du financement intégral de la rénovation à la présence de bénévoles dévoués, nous disposons désormais d'une cour intérieure rénovée, un atout précieux pour nos patients gériatriques. Le sentier pédestre coloré, inspiré de l'océan, et l'environnement rénové favorisent l'activité physique et la stimulation cognitive, notamment pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je tiens également à remercier chaleureusement les élèves de l'Établissement Régional d'Enseignement Adapté (ÉREA) de Muret, dont la contribution à l'aménagement paysager a enrichi la beauté naturelle et créé des liens humains. Ce projet est un formidable exemple de bienveillance, de créativité et de cohésion sociale.

Pour soutenir ce projet, PPG a apporté un soutien financier et matériel de 39 000€, dont 200 litres de peintures PPG HI-SPEED FLOOR DIRECT, rapide, durable et à faible teneur en COV. Conçu pour les zones à fort trafic. PPG HI-SPEED FLOOR DIRECT est un revêtement bi composant haute performance basé sur une technologie polyurée avancée, idéal pour les chemins piétonniers extérieures et toutes les surfaces exigeantes. Sa formule à séchage ultra-rapide permet un passage piétonnier léger en seulement 3 heures, ce qui le rend parfait pour les projets sensibles au facteur temps. Conçu pour résister à l'abrasion, aux intempéries et aux nettoyages fréquents, il offre une finition brillante et durable avec une excellente résistance au jaunissement. Avec sa faible teneur en COV (max. 60 g/L), c'est une solution durable et avantageuse pour les utilisateurs et l'environnement. Disponible en 30 coloris RAL et avec une finition antidérapante en option, PPG HI-SPEED FLOOR DIRECT améliore la sécurité, la durabilité et l'esthétique, garantissant ainsi la protection des chemins extérieurs.

Une importante opération COLORFUL COMMUNITIES® a récemment eu lieu à l'école d'Estreux (Pas-de-Calais), créant un nouvel environnement d'apprentissage dynamique et stimulant pour les jeunes élèves. En complément de ces projets, PPG a annoncé la prolongation de son programme Colorful Communities pour les 10 années à venir. Il y consacrera 10 millions de dollars supplémentaires, portant ainsi son investissement total à 25 millions de dollars d'ici 2035. Afin de capitaliser sur les effets positifs du programme, PPG et la Fondation PPG distribueront également cette année un total d'1 million de dollars de subventions à 100 partenaires, anciens et actuels de Colorful Communities.

« Le programme Colorful Communities allie la puissance de nos peintures PPG à celle de nos employés bénévoles pour égayer les quartiers et améliorer la vie de leurs habitants », a déclaré Malesia Dunn, directrice exécutive de la Fondation PPG et de la responsabilité sociale mondiale de l’entreprise. « Au cours de la dernière décennie, les couleurs fraîches et les peintures ont eu un impact considérable grâce à nos bénévoles dévoués. Nous sommes ravis de continuer à apporter joie et positivité à nos communautés pour les dix prochaines années. »

Le programme Colorful Communities, initiative phare de PPG pour le soutien aux communautés, vise à protéger et embellir les quartiers où PPG est présent dans le monde entier. Ce programme repose sur la mobilisation de salariés bénévoles et le don de produits PPG pour contribuer à transformer les biens communautaires, par exemple la mise en peinture de salles de classe, de maternités, ou la rénovation d’aires de jeux. Depuis 2015, PPG a réalisé près de 600 projets Colorful Communities impactant positivement plus de 10,2 millions de personnes dans plus de 50 pays.

Les efforts d'engagement communautaire mondial de PPG et la Fondation PPG visent à apporter couleur et vitalité aux

communautés PPG du monde entier. 18,4 millions de dollars ont été investis en 2024, soutenant des centaines d'organisations dans plus de 30 pays. En investissant dans les opportunités de formation, PPG contribue à la formation des innovateurs STEM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques) et de la main-d'oeuvre qualifiée de demain dans les domaines liés aux revêtements et à la fabrication. De plus, PPG encourage les salariés à se mobiliser pour des causes qui leur sont chères en soutenant leurs efforts de bénévolat et les dons de bienfaisance.

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, revêtements et matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis 140 ans. Avec passion et créativité, nous répondons aux plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Depuis notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays dans le monde et avons réalisé un chiffre d'affaires net de 15,8 milliards de dollars en 2024. Nous servons des clients dans les marchés de la construction, des produits de consommation, de l'industrie, des transports et de l'après-vente. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com

En France, PPG emploie plus de 2 700 employés. Nos différentes activités sont réparties entre le siège de Rueil-Malmaison, plus de 200 points de vente en propre, 6 usines de production et 4 laboratoires de recherche. 1er fabricant de peintures décoratives en France, nous fabriquons et distribuons des marques phares comme SEIGNEURIE®, GUITTET®, PEINTURES GAUTHIER®, SIGMA COATINGS® et GORI® en peintures professionnelles et RIPOLIN® et BONDEX® en grand public.

Le logo PPG et Nous protégeons et embellissons le monde sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.Seigneurie, Guittet et

Peintures Gauthier sont des marques déposées de PPG AC France.

