Marseillan Plage : la Soirée Electro-Latino “Together” promet un show vibrant le 17 juillet

Les amateurs de musique et de fête ont rendez-vous cet été à Marseillan Plage pour un événement qui s’annonce déjà mémorable. Ce jeudi 17 juillet 2025, à partir de 21h, la place du Marché s’illuminera aux sons électro et latino de la Soirée Together, portée par le dynamique Eric Anthony.

Cette manifestation gratuite convie habitants et vacanciers à profiter d’une expérience musicale haute en couleur, entre rythmes envoûtants et ambiance conviviale. Organisée par la Ville de Marseillan, la soirée entend rassembler toutes les générations autour d’un même plaisir : danser et partager un moment festif, les pieds dans le sable, sous le ciel étoilé.

Un air de fête sous les étoiles : Eric Anthony en live à Marseillan

Le quartier Côté Plage deviendra pour une nuit un véritable dancefloor en plein air. Les bars et restaurants alentours se joindront à la fête en proposant spécialités gourmandes et boissons fraîches pour accompagner cette parenthèse estivale.

Que vous soyez passionné de sons électro, amateur de musiques latines ou simple curieux, la Soirée Together est pensée pour vous faire vibrer et créer des souvenirs inoubliables. N’attendez plus pour marquer la date dans votre agenda et inviter vos proches à ce grand rendez-vous.

Infos pratiques

Lieu : Côté Plage – Place du Marché, 11 avenue de la Méditerranée, 34340 Marseillan Plage

Date : jeudi 17 juillet 2025

Horaire : à partir de 21h

Renseignements : Ville de Marseillan au 04 67 77 97 10