MARSEILLAN - Vents et victoires : plus de 200 régatiers attendus à Marseillan du 11 au 14 juillet 2025

Marseillan – Du 11 au 14 juillet 2025, le célèbre bassin de Thau sera le théâtre d’un événement nautique majeur : les Internationaux de France ILCA 2025, organisés par le Cercle de Voile de Marseillan (CVM).

Durant quatre jours, plusieurs centaines de compétiteurs venus de toute la France et d’Europe se disputeront la victoire sur les dériveurs de la série ILCA – plus connus sous l’ancien nom de Laser. Trois catégories seront à l’honneur : ILCA 4, ILCA 6 et ILCA 7, chacune offrant un spectacle sportif d’exception.

Le public pourra assister à des régates intenses, rythmées par le vent souvent capricieux du bassin, dans un cadre naturel magnifique. Les journées s’annoncent riches en rebondissements, chaque course comptant dans le classement général qui désignera les champions de France de la discipline.

L’organisation prévoit un accueil chaleureux des équipages et des visiteurs, avec des espaces d’observation, des animations et la présence d’un jury national de haut niveau.

Véritable vitrine de la voile sportive, ces Internationaux ambitionnent de renforcer l’attractivité touristique de Marseillan et de promouvoir la pratique de la voile auprès des jeunes et du grand public.

Plus d informations sur le site du CV Marseillan. Passionnés, curieux et familles sont invités à venir encourager les régatiers et profiter de l’ambiance conviviale de cet événement unique.

Cercle de Voile de Marseillan

3 quai Toulon

34340 Marseillan

Tel : 04 67 77 65 22

Mail : cvmarseillan@free.fr