HÉRAULT - Appel à la responsabilité face à de potentielles rave party illégales dans un contexte de risque élevé d'incendie dans l'Hérault

Appel à la responsabilité face à de potentielles rave party illégales dans un contexte de risque élevé d’incendie dans l’Hérault

En cette veille de week-end prolongé susceptible d’être marqué par l’installation illégale de rave party et dans un contexte de risque élevé d’incendie, le préfet de l’Hérault en appelle à la responsabilité des organisateurs et des participants à ces évènements musicaux.

Les rassemblements festifs non déclarés à caractère musical, tels que les rave party, sont interdits sur tout le territoire héraultais jusqu’au 31 décembre 2025.

Cette mesure vise à prévenir les troubles à la tranquillité publique, à garantir la sécurité des personnes et à protéger les sites naturels et agricoles souvent affectés par ces événements. Elle s’inscrit dans une volonté claire de faire respecter le cade légal et d’assurer la sérénité des territoires concernés.

Cette interdiction préfectorale prend une tonalité particulière en période estivale où la moindre étincelle est susceptible de générer d’importants feux. Un risque accentué par les fortes chaleurs, le vent et la sécheresse des végétaux après une longue période caniculaire. On ne rappellera jamais assez que 9 feux sur 10 sont d’origine humaine.

Le préfet de l’Hérault en appelle à la responsabilité des organisateurs et des participants de ces rave party illégales. Organiser et participer à tels évènements musicaux dans un contexte de risque majeur d’incendie, c’est s’inscrire dans l’illégalité, mettre en danger les personnes et les biens, et faire courir des risques à nos sapeurs-pompiers déjà fortement sollicités. C’est enfin porter une atteinte grave à notre environnement, aux forêts, garrigues et vignes (…) autant d’éléments qui constituent les marqueurs de notre territoire et qu’il nous appartient de préserver.

Le risque de rave party est élevé en cette veille de week-end prolongé du 14 juillet. Pour prévenir toute installation d’évènements musicaux illégaux, le préfet de l’Hérault a demandé aux forces de sécurité de se mobiliser et d’enclencher l’opération " rave bleue ". D’importants moyens du groupement de gendarmerie seront déployés, sous le commandement du général Thomas Deprecq, pour empêcher l’installation de rave. Le préfet de l’Hérault demande également aux élus des collectivités de signaler tout mouvement anormal sur le réseau routier et tout stationnement suspect dans les zones naturelles.

Le préfet de l’Hérault réaffirme sa détermination à faire respecter la réglementation en vigueur et à lutter avec constance contre les rave-party illégales, dans l’intérêt de tous.