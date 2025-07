Aveyron - Fête & Détours de la Lumière : un festival guinguette itinérant sur les routes de l'Aveyron

Cet été, Fête & Détours de la Lumière de l’association AJAL revient sur les routes pour une 39ème édition pleine de saveurs, de rencontres… et de musique ! Du 17 juillet au 9 août, l’estafette emblématique devient guinguette itinérante, pour transformer six lieux du territoire Aveyronnais en véritables haltes festives à ciel ouvert.

De village en village, l’Estafette transforme les soirs d’été en haltes lumineuses : on y dresse un comptoir, on suspend des guirlandes, on débouche des bouteilles, on allume la sono. Chaque lieu devient une escale unique, un coin d’ombre et de fête, une parenthèse légère à vivre ensemble.

Et comme toute vraie guinguette, les plaisirs du palais ne sont jamais loin : salades fraîcheur, truffade fondante, petits encas de saison, le tout accompagné de bières artisanales, d’un bar à vins pour trinquer, et de sodas bien frais pour les plus jeunes (ou les plus sages). On vient pour écouter, trinquer, manger, discuter, danser, profiter. Car plus qu’une série de concerts, c’est une itinérance de moments à partager, autour de la chanson, des bons produits et du plaisir simple d’être là, ensemble.

Cette nouvelle édition 2025 signe également un tournant pour Fête & Détours de la Lumière. Pour la première fois, l’estafette sort du Pays Ségali et s’aventure du côté de Rodez, en faisant une halte inédite à la Praire de l’abbaye du Monastère, le 24 juillet mais aussi à la Capelle Saint Martin (La Primaube), quelques jours avant, le 17 juillet.

Une étape symbolique qui montre que l’esprit guinguette voyage bien au-delà des frontières du territoire d’origine, porté par l’envie de rassembler toujours plus largement.

Découvrez la programmation :

Jeudi 17 Juillet – dès 18h30 - La Capelle St Martin (La Primaube)

Avec Clara Sanchez & Projet Newtown

Tarif : Gratuit

Mardi 22 Juillet – dès 14h - Lac du Val de Lenne (Baraqueville)

Après-midi skate, graff et activités nautiques

Avec Antes & Madzes, Oley & Renaud R en soirée

Tarif : Gratuit

Jeudi 24 Juillet – dès 14h - Prairie de l’Abbaye (Le Monastère)

Après-midi graffs, baskets, danses urbaines

Avec Antes & Madzes & L’Ombre en soirée

Tarif : 3 €

Mardi 5 Août – dès 18h30 - Place de la Grave (Calmont)

Avec Guiz, Oai Reggae Party, Les Gens d’Ailleurs par Un P’tit Gars du Coin & la fanfare KRNVG

Tarif : à partir de 10 €

Jeudi 7 Août – dès 18h30 - Halte Paul Bodin (Tauriac de Naucelle)

Avec Dick Annegarn, Aurélia & Mr Zanzibar

Tarif : à partir de 10 €

Samedi 9 Août – dès 18h30 - Place aux arcades (Sauveterre de Rouergue)

Avec La Yegros, Accord Perdu, Picon Mon Amour, le spectacle aérien et pyrotechnique des Allumeurs d’étoiles... et le Grand Final de l’Estafette Citoyenne en Pays Ségali.

Tarif : à partir de 10 €

Billetterie en ligne sur https://www.fete-detoursdelalumiere.fr/billetterie/ et dans les offices de tourisme de Naucelle, Sauveterre de Rouergue et Baraqueville.