MÈZE - Le Bassin de Thau en sécurité : La SNSM de Mèze vous ouvre ses portes le 20 Juillet !

Dimanche 20 juillet, de 10 heures à 19 heures, les sauveteurs en mer de Mèze ouvriront grand les portes de leur station, nichée au Centre Nautique Le Taurus, pour une journée qui promet d’allier découverte, émotions et convivialité.

Toute l’année, ces hommes et ces femmes veillent sans relâche sur le bassin de Thau, protégeant ostréiculteurs, pêcheurs, plaisanciers et visiteurs. À l’occasion de ces portes ouvertes, ils vous proposent d’entrer dans leur univers et de mieux comprendre ce qui fait la noblesse de leur engagement.

Les visiteurs pourront approcher les impressionnants moyens de sauvetage et observer des démonstrations spectaculaires qui témoignent de la rigueur et du courage nécessaires à chaque intervention. Ceux qui le souhaitent pourront embarquer pour une balade sur l’étang, une expérience unique pour contempler le rivage et saluer les efforts des sauveteurs qui veillent sur ces eaux.

Tout au long de la journée, une atmosphère chaleureuse régnera sur le quai : la boutique des sauveteurs proposera du matériel et des souvenirs, une buvette offrira boissons fraîches et petite restauration, et des jeux gonflables attendront les enfants. Chacun, petits et grands, trouvera sa part d’émerveillement et l’occasion de soutenir concrètement la SNSM.

Participer à cet événement, c’est affirmer votre attachement à cette mission de service public et remercier celles et ceux qui, été comme hiver, se tiennent prêts à sauver des vies. Que vous veniez en famille, entre amis ou par curiosité, votre présence sera un geste fort de solidarité et de reconnaissance envers ces sentinelles du littoral.

Rendez-vous le 20 juillet au Centre Nautique Le Taurus. La mer n’attend pas, et la solidarité non plus.