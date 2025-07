MARSEILLAN - Naissance d'une entente rugbystique entre Marseillan et Mèze : L'union sacrée pour relever le défi régional

Naissance d’une entente rugbystique entre Marseillan et Mèze : l’union sacrée pour relever le défi régional



C’est dans le cadre convivial de l’établissement " Une Bouteille à la Mer "au cœur de Marseillan, que s’est tenu, ce mardi 9 juillet, le baptême officiel d’une nouvelle entité rugbystique : L’Entente Marseillan Mèze de Rugby à XV.

Née de la fusion entre le Rugby Club de Marseillan, présidé par Jean-Alain Numérin, et le Rugby Club de Mèze, dirigé par Cédric Deloste, cette union symbolise la volonté partagée de redonner un souffle nouveau au rugby local, coincé jusqu’alors « entre Sète et Agde ».

Une équipe plus forte, plus ambitieuse

Depuis plusieurs saisons, les deux clubs faisaient face à un constat commun : des effectifs trop limités pour rivaliser durablement dans le championnat Régional 3, où ils évoluaient jusqu’à présent. « On galérait un peu des deux côtés. Si on veut évoluer, il faut se rassembler », confie Jean-Alain Numérin. En unissant leurs forces, Marseillan et Mèze pourront compter sur un effectif enrichi de près de 50 joueurs, une véritable bouffée d’oxygène pour envisager une saison plus compétitive et ambitieuse.

« C’est avant tout une bande de copains qui se retrouvent », souligne Cédric Deloste. Car ces joueurs se connaissent pour la plupart depuis longtemps, même s’ils se sont « foutus sur la gueule » sur le terrain à maintes reprises par le passé. L’esprit d’équipe devrait vite prendre le dessus sur les rivalités d’antan.

Un encadrement structuré et partagé

Pour encadrer ce nouveau collectif, un staff étoffé a été mis en place :

Laurent Boisset , manager général,

, manager général, Marco Chalea et David Carayon pour l’entraînement des avants,

pour l’entraînement des avants, Samy Ben Kaled chargé des lignes arrières.

Les entraînements alterneront entre Marseillan et Mèze dès le 25 juillet. Ce choix traduit la volonté de maintenir l’équité entre les deux communes et de faire vivre le rugby sur les deux terrains.

Des ambitions réalistes mais porteuses d’espoir

L’Entente Marseillan Mèze ne vise pas d’emblée la tête du classement. La priorité sera de stabiliser le collectif, de créer une dynamique positive et pourquoi pas, de décrocher une qualification en phases finales régionales, tremplin pour l’avenir. Les deux coprésidents se disent toutefois confiants : « On peut faire de belles choses. »

Les premiers matchs amicaux sont d’ores et déjà programmés : le 29 août face à cers Portiragnes et le 6 septembre contre Plages-d’Orme, deux confrontations qui permettront de jauger la cohésion du groupe avant le lancement du championnat le 25 septembre prochain

Une belle aventure humaine et sportive s’annonce donc entre Marseillan et Mèze, avec l’espoir de fédérer les supporters des deux villes et de créer une émulation locale capable de rivaliser avec les poids lourds du bassin.