HÉRAULT - L'Estivale Grand Orb vous présente Airlines

Pour son prochain rendez-vous de L’Estivale la communauté de communes vous donne rendez-vous mercredi 16 juillet au Poujol-sur-Orb sur la place de l’Imbaïsse à 20h30.

L’Estivale Grand Orb poursuit son itinérance dans les communes du territoire avec le spectacle « Airlines », une création de la Compagnie Des hommes qui portent et des femmes qui tiennent.

Dans ce numéro aérien, les artistes se livrent tour à tour à des prouesses acrobatiques, mêlant le rythme du hip-hop et le spectaculaire du cirque. Ils évoluent sur une structure de 8 mètres de long et 5 mètres de haut, avec des cerceaux, des trapèzes et autres accessoires de voltige. Ce mélange d’arts contemporains donne un spectacle impressionnant de 40 minutes pendant lesquelles les artistes-sportifs feront rêver petits et grand !

Spectacle gratuit tout public.

Retrouvez toutes les dates de L'Estivale Grand Orb sur www.GrandOrb.fr et renseignements auprès de la Communauté de communes Grand Orb 04 67 23 78 03.