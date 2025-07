HÉRAULT - Réapparition du Chikungunya : Des mesures d'urgence déployées dans l'Hérault

Réapparition inquiétante du Chikungunya dans l’Hérault

Un nouveau cas de chikungunya autochtone a été confirmé ce 9 juillet dans le département de l’Hérault. Bien que l’état de santé de la personne infectée ne suscite pas d'inquiétude, ce second cas dans le département et le troisième dans la région cette saison fait ressurgir les craintes face à la propagation de la maladie.

Le chikungunya, une maladie virale transmise par le moustique tigre (Aedes albopictus), se manifeste principalement par des fièvres aiguës, des douleurs articulaires sévères, et parfois des éruptions cutanées. Un cas est considéré comme autochtone lorsque l'individu a contracté le virus sans avoir voyagé dans une zone où il circule activement dans les deux semaines précédant l'apparition des symptômes.

Cette réapparition est d'autant plus préoccupante qu'il y a quelques mois, un premier cas autochtone avait été signalé dans la région, et plusieurs cas importés avaient également été identifiés. De janvier à mai 2023, la région Occitanie a enregistré 60 cas importés de dengue et 81 cas de chikungunya, dont 29 dans l’Hérault.

Pour contrer une possible propagation du virus, les autorités, coordonnées par l’ARS Occitanie et Santé publique France, mettent en place immédiatement des mesures de prévention autour des zones potentiellement touchées, notamment à St Brès et Castries. Des enquêtes entomologiques et des opérations de démoustication ciblées vont être effectuées pour éliminer les lieux de reproduction du moustique et les individus adultes.

Les habitants de ces communes sont encouragés à collaborer en facilitant l’intervention des équipes de démoustication, qui disposent de cartes professionnelles pour permettre leur identification. La santé publique appelle également à la vigilance et à l’adoption de bonnes pratiques pour éviter la prolifération des moustiques, notamment en éliminant les lieux de stagnation d'eau.

Pour les résidents ayant fréquenté St Brès et Castries et présentant des symptômes évocateurs, une consultation médicale est fortement recommandée.

La vigilance et l'action collective s'avèrent indispensables pour faire face à cette menace virale et pour protéger la santé de tous.