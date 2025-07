MARSEILLAN PLAGE - Un rendez-vous à ne pas manquer : les vins Pays d'Oc IGP font escale à Marseillan-Plage le 7 août !

Un rendez-vous à ne pas manquer : les vins Pays d’Oc IGP font escale à Marseillan-Plage le 7 août !

Cet été, la tournée « Sea, Grapes & Sun » s’annonce comme l’un des moments les plus savoureux de la saison. Organisée par les Vins Pays d’Oc IGP, cette caravane festive des terroirs d’Occitanie s’arrêtera jeudi 7 août à Marseillan-Plage, sur la Plage d'honneur (avenue de la Méditerranée), pour une étape gourmande, conviviale et ensoleillée.

De 17h à 21h, vacanciers, Marseillanais et amateurs de bons vins pourront découvrir, autour du winetruck des vignerons, une sélection de cuvées emblématiques du vignoble Pays d’Oc IGP. Au programme : dégustations gratuites, découverte de cépages, bonne humeur et ambiance 100 % sud. Une balade gustative qui met à l’honneur la richesse de ce terroir, où 58 cépages cohabitent sur plus de 110 000 hectares.

Et pour que le plaisir soit total, la tournée fait la part belle aux produits locaux. Les fameuses olives Lucques du Languedoc AOP et le Porc Noir de Bigorre AOP seront aussi de la fête pour accompagner les vins en toute harmonie.

Des cadeaux et un jeu-concours viendront pimenter la soirée. Les participants pourront tenter de remporter un bon d’achat de 100 € chez un restaurateur local ambassadeur des Vins Pays d’Oc IGP, ou repartir avec des verres, bons de réduction et autres surprises.

L'événement, entièrement gratuit, s'adresse à tous ceux qui aiment flâner en bord de mer un verre à la main, partager un moment entre amis ou en famille, et célébrer l’art de vivre en Occitanie.

Alors, notez bien la date : le 7 août, la plage de Marseillan se transforme en terrasse géante pour les amoureux du bon goût.

Venez déguster, profiter… et trinquer au soleil du Pays d’Oc !