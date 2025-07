Toulouse - ​​Getfluence lance son offre AI-First ™ pour garantir la visibilité des marques

À l’heure de l’omniprésence des IA conversationnelles, ce format innovant a déjà séduit des médias de références comme Reworld Media, Infopro Digital, Demotivateur ou Siècle Digital ainsi qu’une dizaine de marques des secteurs de l’automobile, de l’assurance ou encore du tourisme.

Getfluence, marketplace européenne, leader de contenus sponsorisés annonce aujourd’hui son offre AI-First ™. Ce nouveau format spécifiquement conçu pour faciliter l’intégration des contenus de marque au sein des moteurs d’IA générative, garantit la visibilité et la fiabilité des contenus dans les réponses fournies par les IA conversationnelles.



Le format lancé par Getfluence séduit déjà aussi bien les marques que les médias et les sites spécialisés.

Un nouveau paradigme : visibilité et performances à l’heure du conversationnel

L’IA conversationnelle (ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc) s’impose parmi les principaux points d'accès à l'information. Dans son récent rapport « Le potentiel économique de l'IA générative », le cabinet McKinsey estime que l’IA générative pourrait impacter jusqu’à 75 % de la valeur des activités de marketing digital. Corollairement, le levier SEO ne sera plus suffisant pour garantir la visibilité des marques. Elles doivent désormais structurer leurs contenus pour les moteurs d’IA générative.

L’approche AI-First ™ de Getfluence, fruit de 8 mois de travail, a été spécifiquement pensée pour proposer des formats et méthodes qui répondent « aux exigences » des moteurs d’IA.

Un format pensé pour les moteurs de recherche IA

Le format AI-First ™ de Getfluence repose sur une méthodologie innovante de création de contenus, spécialement conçue pour optimiser la compréhension et l’assimilation des informations par les moteurs d’IA générative. Cette approche structurée permet de maximiser l’impact du GEO (Generative Engine Optimization) notamment en :

générant des contenus qui répondent avec précision aux intentions de recherche conversationnelle (qui vont bien au-delà du SEO traditionnel), et structurés (entités, attributs et relations entre eux)

en alignant les contenus avec les nouveaux comportements utilisateurs (réponses directes aux questions posées en langage naturel, témoignages, avis, etc.).

en générant des ’assets média compatibles IA,

et en privilégiant des formats éditoriaux exploitables par les IA (combinaison des éléments de contenu utilisés à plus de 80% dans les pages sources des LLM).

“Les marques ne doivent plus seulement se demander si l’IA générative aura un impact sur leur visibilité en ligne, mais plutôt quand ? Le compte à rebours est lancé, pourtant nous observons que les entreprises ne sont absolument pas prêtes au raz-de-marée en approche. C’est spécifiquement pour leur permettre de répondre aux nouvelles injonctions du GEO que nous avons imaginé le format AI-First ™.” précise Christian Desert, CEO de Getfluence.

Il ajoute : “Nous sommes particulièrement fiers de proposer la première approche AI-First ™. Elle est réplicable par les marques comme par les médias et elle leur garantit une visibilité optimisée dans les résultats de recherche générés par l’IA.

« La proposition de Getfluence tombait à pic pour analyser et tester l'optimisation de notre présence de marque dans les réponses conversationnelles. Nous n'avons pas été déçus. Un travail sérieux et réplicable par la méthode utilisée, le format AI-First™ et les indicateurs précis mesurés. » déclare Colin Papineau, Responsable Acquisition, En Voiture Simone.