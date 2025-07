Pamiers - Resotainer ouvre une nouvelle agence de stockage écoresponsable à Pamiers

Resotainer, acteur innovant de la location de box de stockage en France, poursuit son déploiement avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle agence à Pamiers (335 rue Clément Ader – Parc Commercial Delta Sud à Verniolle). Conçu à partir de conteneurs maritimes avec 179 box disponibles, le site associe modularité, sécurité et autonomie pour les particuliers et les professionnels à la recherche d’espace.

Un concept pensé pour l’environnement

• Façade végétalisée

• Récupération des eaux de pluie pour les espaces verts

• Panneaux solaires à venir sur les toitures

Résultat : une empreinte carbone divisée par deux par rapport à un bâtiment industriel classique.

Un marché en forte croissance en France

Le stockage en libre-service séduit de plus en plus de Français. Selon une étude Ipsos (nov. 2024), 28 % déclarent avoir déjà utilisé un box à louer, notamment pour les déménagements, le stockage saisonnier ou le manque d’espace. La France représente aujourd’hui 15,8 % du marché européen, se hissant au 2e rang en Europe, avec 2,6 millions de m² de centres de stockage. Urbanisation, réduction des surfaces habitables et digitalisation accélèrent cette dynamique.

Une offre disponible dès le 18 juillet

• 179 box de 3,3 à 14 m²

• Accès sécurisé et autonome 7j/7

• Pré-réservations en ligne sur resotainer.fr ouvertes

« Notre modèle allie durabilité, robustesse et flexibilité. Pamiers sera la 25ᵉ agence Resotainer en Occitanie. » — Florian CARITG, Directeur marketing