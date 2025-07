OCCITANIE - Sud-Ouest : 65 % des consommateurs boudent les soldes, selon OpinionWay pour Mollie

Mollie, l'un des prestataires de services financiers à la croissance la plus rapide en Europe, dévoile pour la deuxième année consécutive son rapport sur les intentions des Français. Réalisée par l’institut OpinionWay, l’enquête « Les Français et les soldes » révèle un comportement de consommation plus réfléchi, voire contraint, marqué notamment par une nette baisse du budget prévu.

4 chiffres clés sur les soldes d’été 2025 dans le Sud-Ouest

65 % des habitants du Sud-Ouest n’ont pas l’intention de faire les soldes cette année, davantage par manque d’intérêt que par manque de moyens financiers.

Le budget moyen prévu est de 217 €, soit 16 € de moins que la moyenne nationale (233 €). À titre de comparaison, le budget moyen est de 193 € dans le Nord-Ouest et 263 € dans le Nord-est.

59 % des habitants du Sud-Ouest envisagent des achats en ligne, soit exclusivement (17 %) soit en complément des magasins physiques (42 %).

Seulement 38 % envisagent de profiter des soldes pour renouveler leur garde-robe. C’est beaucoup moins que la moyenne nationale (70%). En revanche, les habitants du Sud-ouest plébiscite la période pour effectuer des achats liés à leurs loisirs (55 % contre 25 % pour le reste des Français).

« Malgré un contexte économique encore tendu, les Français restent attachés aux soldes, mais de façon plus réfléchie. Cette étude confirme un double mouvement : une forte maîtrise du budget et une évolution vers des parcours d’achat plus hybrides et pratiques. Pour les commerçants, cela souligne l’importance de proposer des expériences de paiement fluides, en boutique comme en ligne. Chez Mollie, nous avons à cœur de les accompagner avec des solutions clé-en-main, pour offrir la meilleure expérience possible à leurs clients », explique Philippe Daly, Vice-Président de Mollie France.