Aigues Vives - 15ème Festival International "Aigues-Vives en Musiques"

Aigues-Vives accueille trois grands concerts du 1er au 3 août 2025 !

La commune d’Aigues-Vives (Gard) vibrera au rythme de la musique classique du 1er au 3 août 2025 avec trois concerts exceptionnels proposés à la Salle Jean Bosc, réunissant des artistes de renommée internationale dans un programme éclectique et raffiné.

Le 1er août à 20h30h, le Duo Judith Ingolfsson (violon) et Vladimir Stoupel (piano) ouvrira ce cycle avec La Sonate à Kreutzer, une soirée consacrée à deux chefs-d’œuvre pour violon et piano : la Grande Sonate de Rodolphe Kreutzer et la célèbre Sonate à Kreutzer de Beethoven. Un dialogue musical intense entre classicisme français et le naissant romantisme allemand.

Le 2 août à 20h30, le concert SAXOPHONE ! mettra à l’honneur un instrument rarement présenté en musique de chambre : le saxophone. Le virtuose allemand Christoph Enzel (membre du célèbre Quatuor clair-obscur) interprétera des œuvres d’Erwin Schulhoff, Darius Milhaud, Marc Eychenne, Adolph Busch, ainsi que sa propre création Three Lovesongs. Il sera accompagné au piano par Vladimir Stoupel.

Le 3 août à 20h30, la voix de la basse franco-allemande Ulrich Messthaler, avec Vladimir Stoupel au piano, guidera le public à travers un paysage poétique de Mélodies françaises et allemandes, avec des œuvres de Fauré, Debussy, Poulenc, Duparc, et Richard Strauss.

Ces trois soirées promettent des moments musicaux d’une rare intensité, entre redécouverte de trésors oubliés et chefs-d’œuvre incontournables, portés par des interprètes d’exception. Venez nombreux !