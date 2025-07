SAINT JEAN de FOS - Marché des Potiers de Saint Jean de Fos

Pour les 41 ans du marché des potiers de Saint Jean de Fos, l'association des potiers de Saint Jean de Fos vous préparé un beau programme.

Le samedi 26 et dimanche 27 juillet, au coeur du village, 50 potiers venus de France et d'Europe présenteront au travers de laeur travail qualité, toute la diversité et la richesse des tecchniques de la céramique ( raku, porelaine, terre vernissée, grès, utilitaire, bijoux, scuptures...)

Des expositions autour de la céramique ( retrospective des oeuvre du Potiers Nello Stevanin au usée Argileum, Poterie traditionnelle ancienne, Maison des Potiers)

Des démonstrations de tournage et un atelier de modelage ouvert a tous et gratuit tout le ong du week end.

Concours à thème avec vote du public : "Le tour du monde du jeu d'échec", une occasion ludique de découvrir l'imagination débordante des potiers participants.

Un week end où la poterie est à l'honneur, avec visite guidée du village emblématique de Saint Jean de Fos, village potiers depuis des centaines d'années où vous pourrez admirer les gouttières et chéneaux en terre vernissée au vert profond et typique de SaintJean de Fos.

Restauration et buvette sur place en musique avec le duo "Les Frangins"

Entrée gratuite

Accès conseillé par aniane, parking du Pont du Diable.