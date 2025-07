Uzès - Le SICTOMU vous forme gratuitement au compostage… et vous offre votre composteur !

Dans le cadre de sa politique de réduction des déchets, le SICTOMU propose aux habitants de son territoire des formations gratuites au compostage, accessibles à tous. L’objectif ? Vous accompagner pour débuter en toute confiance et vous offrir le matériel nécessaire pour passer à l’action.

Composter, c’est simple, économique… et bon pour la planète !

Les déchets de cuisine et de jardin représentent jusqu’à 30 % de nos ordures ménagères. Pourtant, bien triés et compostés, ils deviennent une véritable ressource : un engrais naturel, local et gratuit pour vos plantes, potagers et massifs.

Une formation = un kit complet offert

À l’issue de la formation, chaque participant repart gratuitement avec :

1 composteur en plastique recyclé

1 bioseau pour collecter les déchets en cuisine

1 guide pratique du compostage

Le tout pour 0 € !

Ces formations sont financées intégralement par le SICTOMU dans le cadre de son programme de prévention des déchets.

Un calendrier de formations pour tous

Les prochaines sessions sont ouvertes sur inscription :

Mercredi 16 juillet – 18h00 – Argilliers (SICTOMU)

Samedi 26 juillet – 10h30 – Uzès (CCPU)

Mardi 12 août – 18h00 – Argilliers (SICTOMU)

Samedi 23 août – 10h30 – Remoulins (salle du Conseil Municipal)

Mercredi 10 septembre – 18h00 – Argilliers (SICTOMU)

Mercredi 1er octobre – 18h00 – Argilliers (SICTOMU)