Florac - 300 brebis, 300 adoptants : une communauté se tisse autour d'Atelier TUFFERY

Il y a quelques semaines, Atelier TUFFERY, manufacture française de jeans, lançait un projet inédit : permettre à sa communauté d’adopter une brebis mérinos issue d’un élevage local, pour soutenir une filière laine vertueuse et réancrer la matière au cœur du territoire.

300 brebis, 300 adoptants. En quelques jours seulement, les 300 brebis ont été adoptées. Une réponse immédiate et totale, à la hauteur de l’attachement grandissant des consommateurs pour des projets concrets, porteurs de sens et d’engagement. « Au départ, on ne savait pas à quoi s’attendre. Le résultat a dépassé toutes nos espérances et nous convainc que nous allons dans le bon sens », souligne Julien Tuffery. Ce projet illustre la volonté de la manufacture centenaire de jeans de repenser la mode en recréant du lien entre ceux qui élèvent, ceux qui fabriquent et ceux qui portent. « Même loin, on sent qu’on participe à quelque chose qui a du sens, dans un monde qui oublie souvent l’essentiel », témoignent Nadine et Alain, deux adoptants.

Une communauté active et engagée. Depuis les adoptions, la communauté des parrains et marraines est bien vivante. Plateforme dédiée, réunions en visio (jusqu’à 80 participants), lettre mensuelle sous forme de « carnet de bergers », informations sur la transformation de la laine… Les adoptants reçoivent régulièrement des nouvelles sous forme de photos, vidéos et récits. « C’est un projet en mouvement, co-construit avec celles et ceux qui ont choisi d’y croire. Une filière vivante ne se décrète pas, elle se construit et s’entretient », explique Myriam Tuffery.

Vers une deuxième vague d’adoptions. Face à l’engouement suscité par cette initiative, une suite est à l’étude. De nouvelles brebis pourraient intégrer le troupeau d’ici la fin de l’année, ouvrant la voie à une nouvelle vague d’adoptions. Toutefois, Atelier TUFFERY reste fidèle à ses principes : faire peu, mais bien et de manière raisonnée et raisonnable. La priorité est donnée à la cohérence du projet, au respect des capacités d’accueil, et au lien humain qui en fait la richesse.

« Ce projet n’est pas un coup de com’, c’est une manière d’incarner concrètement les piliers de la marque : l’humain, le partage, le respect du territoire, et la volonté de construire un avenir textile plus durable », insistent les dirigeants. Cette opération a nécessité des investissements importants pour la marque. Constitution du troupeau, équipement pastoral, véhicule utilitaire, bâtiments légers… Au total, 500k€ ont été engagés.

Et maintenant ? Les brebis pâturent actuellement sur le Causse Méjean, en Lozère, sur le site de la ferme familiale de la Cavalette, propriété de la famille Tuffery. En parallèle, un travail scientifique est en cours pour étudier la laine collectée et en explorer ses potentiels. Dès l’an prochain, plusieurs temps forts viendront rythmer la vie de la communauté autour du troupeau. « Cette première année a été consacrée à la mise en place et à l’organisation. L’an prochain, nous proposerons des événements pour permettre aux adoptants de se retrouver », explique Julien Tuffery.