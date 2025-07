HÉRAULT - Incendies dans l'Hérault : Castelnau de Guers en sursis, l'Autoroute A9 rouvre, 300 pompiers toujours en alerte

Incendies dans l’Hérault : Castelnau de Guers en sursis, l’A9 rouvre, 300 pompiers toujours en alerte

Ce mardi 8 juillet à 20h30, l’Hérault reste sous haute tension. Trois incendies ont mobilisé l’ensemble des moyens de lutte du département. Si la situation se stabilise à Gigean et Clermont-l’Hérault, celle de Castelnau-de-Guers reste préoccupante malgré un net ralentissement de la progression des flammes.

À Castelnau-de-Guers, le feu est toujours actif, mais l’action combinée des moyens terrestres et aériens a permis de réduire les flancs du brasier et de ralentir sa progression. En tout, plus de 300 sapeurs-pompiers sont engagés aux côtés de 6 Canadairs et 2 Dash, encore en opération jusqu’à la tombée de la nuit.

Le bilan à cette heure fait état de 700 hectares parcourus, dont environ 400 hectares effectivement brûlés. Le feu s’est étendu sur 3,5 kilomètres, avec des sautes de feu qui ont nécessité des actions de défense ciblées. Grâce à ces efforts, près de 200 caravanes, ainsi que huit mas et domaines agricoles, ont pu être préservés in extremis.

Deux colonnes de renfort extra-départementales sont attendues dans la soirée pour assurer les relèves et poursuivre les actions de sécurisation pendant la nuit.

L’autoroute A9, qui avait été coupée à la circulation dans les deux sens entre Saint-Jean-de-Védas et Béziers-Cabrials, est en cours de remise en service, le feu ne menaçant plus directement l’axe autoroutier.

À Gigean, le feu est fixé. Grâce à 8 groupes d’intervention et deux avions Dash, les secours ont pu bloquer toute reprise. À Clermont-l’Hérault, un départ de feu sur la route du lac a été rapidement maîtrisé.

Au total, plus de 820 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans le département. La préfecture de l’Hérault appelle à la plus grande vigilance, et demande à la population de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité :