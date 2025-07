HÉRAULT - VIDEO - L'Hérault sous les flammes : plus de 820 pompiers mobilisés sur trois fronts - Point à 20 h

Marquée par une journée caniculaire et venteuse, ce mardi 8 juillet restera comme une nouvelle épreuve pour les soldats du feu héraultais. Trois incendies majeurs ont mobilisé les secours dans le département, avec plus de 820 sapeurs-pompiers déployés sur les communes de Castelnau-de-Guers, Gigean et Clermont-l’Hérault.

À Castelnau-de-Guers, le brasier reste le plus préoccupant. Près de 80 hectares sont déjà partis en fumée, et la situation reste défavorable en raison de rafales de vent qui attisent les flammes. Près de 250 sapeurs-pompiers sont mobilisés, épaulés par 80 véhicules de lutte et désormais trois avions Dash, mobilisés pour des largages massifs. Sur place, les hommes sont à la limite de l'épuisement, mais la coordination reste totale.

Du côté de Gigean, les nouvelles sont bien meilleures. Le feu, qui avait suscité une vive inquiétude dans l’après-midi, est désormais fixé grâce à huit groupes d'intervention appuyés eux aussi par deux Dash. La progression est maîtrisée et la situation jugée favorable en cette fin de journée.

Enfin, un nouveau départ de feu a été signalé à Clermont-l’Hérault, sur la route du Lac. Trois groupes d’intervention sont immédiatement intervenus. Grâce à une attaque rapide, la situation semble sous contrôle et le feu ne progresse plus.

Au total, plus de 820 pompiers sont engagés sur l’ensemble du département. Le SDIS de l’Hérault souligne la mobilisation exceptionnelle des secours, renforcés par des colonnes de renfort venues des départements voisins.

La circulation reste fortement perturbée sur l’A9, totalement fermée entre Saint-Jean-de-Védas et Béziers-Cabrials. Les autorités appellent les usagers à différer leurs trajets et à éviter les zones d’intervention, notamment aux abords des communes touchées.

Les autorités rappellent les gestes de prévention :

Ne jetez aucun mégot, même en ville ou depuis une voiture.

N’allumez aucun feu ni barbecue en extérieur, y compris sur terrain privé.

Restez informés et respectez scrupuleusement les consignes des forces de l’ordre et des pompiers.

Alors que l’Hérault traverse un épisode estival particulièrement tendu, la vigilance citoyenne est plus que jamais vitale.

POINT DE SITUATION à 20 h 06 par le PRÉFET DE L’HÉRAULT :

Incendie de Castelnau-de-Guers

Feu actif (700 hectares parcourus / 400 hectares brûlés)

Situation défavorable (vent fort sur zone)

Feu a atteint l’autoroute

Moyens engagés :

250 sapeurs-pompiers / 10 GIFF (Groupes d’Intervention Feux de Forêts)

80 véhicules de lutte

3 dash (camions-citernes tactiques)

4 canadairs

Conséquences routières :

A9 coupée dans les 2 sens entre sortie 33 (Sète) et 34 (Agde)

Conseils de circulation :

• Direction Espagne : Prendre A709 → Sortie obligatoire n°32 (St-Jean-de-Védas)

• Direction Lyon : Suivre A75

Incendie à Gigean

Feu fixé (5 hectares)

8 groupes d’intervention + 2 dash

Le feu ne progresse plus, situation favorable.

Incendie à Clermont-l’Hérault

Feu fixé

3 groupes d’intervention engagés

Le feu ne progresse plus, situation favorable.

Consignes :