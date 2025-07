Toulouse - JHOG acteur majeur français du marché du vélo cargo à destination des professionnels franchit une no

Cette collaboration stratégique a pour objectif de répondre à différents publics comme les agents de propreté, de sécurité, de copropriété ou encore les équipes de maintenance industrielle, notamment pour la mobilité intrasites dans les zones industrielles - avec une solution de mobilité innovante, pensée pour optimiser leur efficacité au quotidien.

En devenant distributeur exclusif de Cobrane, JHOG va pouvoir agrémenter sa gamme de produits allant du petit porteur au triporteur répondant ainsi aux enjeux de grandes structures clientes de l’entreprise toulousaine comme Scania, Securitas, Atalian, ou encore Arkema.

Les triporteurs électriques Cobrane offrent des avantages concrets aux professionnels sur le terrain, en particulier dans les métiers suivants :

• Agents de propreté : Facilitation du transport des équipements de nettoyage et des déchets, amélioration de la rapidité d’intervention et réduction de la fatigue dans des lieux exigeants comme les aéroports et les centres commerciaux.

• Agents de sécurité : Déplacements rapides et discrets sur de vastes espaces tels que les sites industriels et les grands entrepôts

• Agents de copropriété : Prise en charge efficace du transport de matériel et de déchets pour une gestion optimisée des espaces résidentiels et professionnels

• Équipes de maintenance industrielle : Accès facilité aux outils et équipements nécessaires pour des interventions optimales sur les sites de production et dans les entrepôts logistiques

• Régies techniques événementielles : Mobilité efficace et ergonomique pour les équipes en charge des installations et interventions (Hellfest)