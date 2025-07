ASSIGNAN - Tour du monde en un soir à Castigno

Vendredi 18 juillet 2025 — de 17h à 23h — Cave du Château Castigno (Assignan)

Un événement festif aux saveurs exotiques au cœur du vignoble languedocien...

Le vendredi 18 juillet prochain, le Village Castigno vous invite à vivre une soirée estivale placée sous le signe de l’évasion et de la convivialité.Dans le cadre unique de la Cave du Château Castigno, à Assignan (34), les visiteurs sont conviés à un véritable tour du monde... en un soir ! De 17h à 23h, la musique, la cuisine et les rencontres se mêlent pour une célébration joyeuse et gourmande des cultures du monde entier. Une soirée à ne pas manquer, pour les curieux, les épicuriens et les voyageurs dans l’âme.

World music et cuisine des 4 continents

Le tempo sera donné par 3 DJs vinyles pour un set de 6h non-stop, embarquant le public au rythme des sonorités métissées : Latin Jazz, musiques caribéennes, indian groove, Cumbia, Soul music, Afrobeat...

Le tout dans une ambiance résolument festive, en extérieur, face à la spectaculaire cave en forme de bouteille, entièrement recouverte de liège.

Côté assiette, les cuisines d’Afrique, d’Amérique du Sud, d’Asie et de Méditerranée seront à l’honneur, avec un menu aux saveurs franches et voyageuses : choripan argentin au chorizo, curry thaï vert au poulet, boulettes marocaines aux abricots et épices, thiep africain au poulet ou option végétarienne parfumée au gingembre et à la cannelle…

De quoi satisfaire tous les palais !

Animations, jeux et surprises à partager

Les familles pourrontégalement profiter de jeux en bois traditionnels, de ventes privilèges, d’un bar à vin, bières artisanales et gin tonic à prix caveau, sans oublier le photobooth pour immortaliser l’instant. Foodtrucks gourmets, ambiance détendue et coucher de soleil sur les vignes viendront compléter cette expérience sensorielle et musicale.





Cave du Château Castigno – lieu-dit Castigno – 34360 Assignan

Réservation vivement conseillée au 04.67.24.43.03

Une immersion rare dans l’univers du vin

Au-delà du cadre, c’est toute l’expérience de Castigno qui se vit à travers le prisme du vin.

Sur un domaine de 30 hectares en agriculture biologique et biodynamique,

les vignes entourent le village comme une promesse de découverte.

Les visiteurs sont invités à explorer les cépages du Languedoc à travers des dégustations guidées, des balades dans les vignes en safari vintage, ou encore des ateliers d’assemblage, où l’on compose son propre vin sous les conseils du maître de chai. La spectaculaire cave en liège, véritable cathédrale sensorielle, offre un cadre exceptionnel à ces moments de transmission, mêlant architecture audacieuse et émotion du vin.

Une expérience culinaire renouvelée

Cette saison, Château & Village Castigno dévoile une offre gastronomique revisitée avec trois restaurants d’exception :

Le Thaï de Castigno (Nouveau) : dans un tout nouvel écrin, une escale aux saveurs asiatiques, où tradition et créativité se rencontrent pour éveiller les papilles.

Maison Robert (Nouveau) : une adresse œnogastronomique où les produits du terroir occitan se marient avec une sélection de vins d'exception.

La Petite Table : un bistrot grill convivial et généreux, proposant une cuisine authentique et gourmande.

Un village unique en son genre

Au-delà de la gastronomie, Castigno est un véritable havre de paix conçu pour une déconnexion totale. Niché dans le charmant village d'Assignan, il propose des hébergements au sein de maisons colorées, réparties dans le hameau dépourvues de wifi et de télévision invitant à un retour à l'essentiel.

Un projet engagé, durable et profondément humain

Imaginé par un couple de passionnés belges, Marc Verstraete et Tine Claeys, Château & Village Castigno représente également un acte de foi dans la ruralité, le patrimoine vivant et la durabilité. Le domaine, certifié bio, privilégie les circuits courts, fait travailler des artisans locaux, valorise les savoir-faire viticoles et a été distingué par une Clé MICHELIN pour la qualité de son accueil et de son engagement environnemental.

Des expériences uniques à vivre

En complément de son offre culinaire et viticole, Castigno propose une multitude d'activités : safari dans les vignes, balades en 2CV, ateliers de vinification, découvertes du terroir en vélos électriques, ainsi qu'un moment de détente au spa "Le Petit Péché", où les soins sont inspirés des plantes locales et des feuilles de vigne bio.

Un retur à l’essentiel

Plus qu'une destination, Château & Village Castigno est une expérience immersive où chaque instant se savoure pleinement. À partir du 27 mars 2025, l'équipe Castigno sera ravie d'accueillir les visiteurs pour une saison sous le signe du partage et du bien-être.