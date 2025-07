Pyrénées-Orientales - Lettre ouverte de La France Insoumise / des Ecologistes aux autres partis du Nouveau Front Populaire

Chères et chers amis du PCF et du PS,

Vos formations politiques ont été signataires l’an passé de l’accord national du Nouveau Front Populaire, s’engageant en conséquence pour les campagnes des élections législatives dans les Pyrénées-Orientales.

Depuis le mois de septembre dernier, nous vous avons fait part de notre volonté de reconduire le périmètre du Nouveau Front Populaire, en s’adossant à son programme, au premier tour des élections municipales là où c’était possible dans le département, et notamment à Perpignan. Cette proposition nous semblait répondre aux attentes de l’électorat de gauche et écologiste exprimé lors des dernières élections législatives et, à Perpignan, constituer la meilleure garantie de voir la gauche se hisser au deuxième tour dans la meilleure situation possible. Vous n’y avez pas répondu favorablement, en expliquant que l’alliance du NFP n’était plus de saison, et en lançant à Perpignan, malgré nos alertes, une plateforme au périmètre mal défini, qui ne pouvait être perçue que comme une tentative d’imposer un cadre de décision à votre main, et excluant de fait des forces politiques ayant joué un rôle majeur dans la dynamique du NFP au niveau local et national.

Devant cette situation, les Ecologistes-Pays Catalan et La France Insoumise-66, ont agi en conséquence, et avec cohérence. Constatant leur volonté commune de reconduire le périmètre du NFP, leur volonté commune de travailler à l’échelle du département, leur volonté commune de porter un programme de rupture dont les points ont rapidement fait l’objet d’un consensus entre eux, leur volonté commune de perpétuer l’espoir suscité par la perspective majoritaire porté par le Nouveau Front Populaire, ils ont conclu un accord politique pour aboutir à la constitution de listes proposant un changement politique profond pour le Pays Catalan. Et, sous la bannière « Changez d’air ! », ils ont commencé à travailler dans ce sens, poursuivant les efforts d’élargissement de l’accord. La France Insoumise-66 et les Ecologistes-Pays Catalan dessinent, ce faisant, le chemin d’une offre politique nouvelle, qui tranche de façon nette avec le modèle qui a conduit notre territoire et nos villes dans l’impasse écologique, sociale et politique.

Dans l’esprit de responsabilité, de cohérence et de transparence qui a toujours été le leur, les Ecologistes et les Insoumis vous appellent une nouvelle fois à une discussion ordonnée, sérieuse et sincère pour essayer de reconstruire l’unité du NFP lors des prochaines élections municipales, notamment à Perpignan, et à explorer les voies d’un accord politique et programmatique dans ce cadre-là. Si vous ne le souhaitez pas, nous poursuivrons notre efforts légitimes et nécessaires afin qu’une alternative politique existe dans ce département lors de ces élections, à partir des dynamiques que nous avons insufflées.

Nicolas BERJOAN, secrétaire régional Les Écologistes

Mickaël IDRAC, chef de file La France Insoumise à Perpignan pour les élections municipales

Contact : Perpignan@changezdair.fru Fr