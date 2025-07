HÉRAULT - VIDEO - Saint-Clément-de-Rivière sous les flammes : hélicoptère et soldats du feu en action

Feu violent en pinède : le SDIS engage tous ses moyens pour sauver Saint-Clément-de-Rivière

Un incendie s'est déclaré ce matin dans une pinède de la route de Gand à Saint-Clément-de-Rivière. Les pompiers de l'Hérault, appuyés par un hélicoptère de la sécurité civile, luttent sans relâche pour circonscrire les flammes.



Un violent incendie a pris naissance ce jeudi matin aux abords de la route de Ganges, sur la commune de Saint-Clément-de-Rivière. Selon le SDIS de l'Hérault, le feu, localisé dans une zone boisée dense, menace désormais les habitations voisines. Les premières équipes sur place ont confirmé une propagation rapide, attisée par des conditions météorologiques favorables aux feux de forêt (vent modéré et faible humidité).

Moyens déployés :

Pour faire face à l'urgence, un dispositif exceptionnel a été activé :

6 groupes feux de forêt (spécialisés dans les milieux naturels),

2 groupes urbains pour protéger les zones habitées,

1 hélicoptère Puma de la sécurité civile effectuant des largages d'eau,

Des renforts terrestres et aériens coordonnés depuis un poste de commandement installé près de l'Intermarché de Saint-Gély-du-Fesc.En ce qui concerne

L’incendie deSaint clement de rivière a parcouru 5 hectares environ dans une zone péri urbaine

Une cinquantaine d’habitation ont été protégées

Sur place 150 sapeurs pompiers et des moyens aériens

Le poste de commandement est activé route de saint gely à saint clement de rivière.

L'objectif prioritaire est de "casser la tête de feu" – soit stopper l'avancée la plus active – et d'empêcher la propagation vers le hameau de Gand. "Nous sommes dans une course contre la montre", souligne un officier du SDIS sur place.

Mesures de sécurité pour les citoyens :

Alors que la région affronte une saison à haut risque, rappelons les gestes essentiels pour éviter de déclencher un incendie :

Interdiction absolue de jeter des mégots, d’allumer des barbecues ou feux de camp en zone naturelle.

Éviter l’usage d’outils générant des étincelles (débroussailleuses, tronçonneuses) en période rouge.

Signaler immédiatement toute fumée suspecte au 18 ou 112.

Protéger son habitation : débroussailler 50 m autour des maisons, stocker le bois éloigné des bâtiments.



Dans des conditions extrêmes, les soldats du feu et les secours démontrent un courage exemplaire. Malgré la chaleur étouffante et la dangerosité des opérations, ils restent en première ligne pour protéger nos vies et notre patrimoine naturel. Ces héros locaux méritent notre reconnaissance totale, surtout dans un été marqué par la multiplication des feux.

À suivre :

Les autorités appellent les habitants à :

Éviter le secteur de la route de Ganges pour faciliter l’accès des secours.

Consulter les consignes en temps réel sur @SDIS34 ou l’application Alerte Feu Forêt.