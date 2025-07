Haute-Garonne - La commune de Liéoux et le SDEHG inaugurent l'ombrière photovoltaïque en autoconsommation

Alain BARUTAUT, Maire de Liéoux, et Thierry SUAUD, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré le 4 juillet l’ombrière photovoltaïque en autoconsommation installée sur le parking de la salle des fêtes, en présence de Céline LAURENTIES, Conseillère départementale du canton de Saint-Gaudens, des membres du Conseil municipal, des habitants de la commune, des équipes du SDEHG, des élus des communes voisines et des représentants de l’entreprise Spie.

Cette ombrière, d’une puissance de 8,82 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à la salle des fêtes, la mairie et l’école.

Au total, 20 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 40 m² représentant une production annuelle de 11 MWh.

50% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par les bâtiments raccordés et le restant est revendu.

Cette nouvelle installation permet ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. L’ombrière rapportera ainsi 2 800 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet à la commune de réduire sa dépendance aux fluctuations du marché de l’énergie et ainsi de disposer d’une meilleure visibilité à long terme de ses dépenses énergétiques.

Alain BARUTAUT, Maire de Liéoux : « Toujours à la recherche d’économies et notamment énergétiques, suite aux propositions faites par le syndicat d’énergie de la Haute-Garonne, nous avons candidaté en 2022 pour ce projet d’ombrière photovoltaïque qui a été voté à l’unanimité par notre conseil municipal. L’étude de faisabilité s’est révélée positive, les travaux ont été réalisés par la SPIE sous maîtrise d’ouvrage du SDEHG. Je remercie le syndicat et son président d’avoir retenu notre candidature, ce qui confirme bien le partenariat avec toutes les communes du département et en particulier les petites comme nous. »

Thierry SUAUD, Président du SDEHG : « La crise énergétique a mis en évidence notre fragilité face à notre dépendance à la production du parc nucléaire et à la complexité du fonctionnement du marché de l’électricité depuis son ouverture à la concurrence. Les collectivités doivent trouver des solutions pour réaliser des économies et sécuriser leur approvisionnement en énergie en faisant émerger de nouveaux moyens de production et ainsi se protéger des crises à venir. L’autoconsommation à partir d’énergie renouvelable représente une solution pour réduire notre exposition à la volatilité des prix de marché tout en s’inscrivant dans une logique de développement local. C’est pourquoi le SDEHG, partenaire de confiance des communes et garant d’un service public local de l’énergie, s’engage en faveur du développement de l’autoconsommation à partir d’ombrières photovoltaïques au profit des communes. »