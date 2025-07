MARSEILLAN PLAGE - Plage + Éducation = Les enfants Marseillanais apprennent à sauver des vies !

Marseillan : la SNSM forme vos enfants aux gestes qui sauvent le 11 juillet

*Un atelier gratuit initie les 7-12 ans aux premiers secours, encadré par les sauveteurs en mer de la SNSM et la Macif.*

Alors que l’affluence estivale bat son plein sur le littoral marseillanais, la sécurité en mer reste une priorité. Pour anticiper les risques, les sauveteurs en mer de la SNSM et la Macif débarquent sur les plages de Marseillan le jeudi 11 juillet 2025, de 15h à 18h30. Ils proposent aux enfants de 7 à 12 ans une initiation ludique et vitale aux gestes de premiers secours.

"Jamais trop tôt pour apprendre à sauver une vie", rappelle Louison Royet, organisatrice de l’événement. Cet atelier gratuit, animé par des professionnels, enseignera aux jeunes les réflexes essentiels :

Alerter les secours (composer le 196, numéro d’urgence en mer),

Identifier un danger,

Pratiquer les premiers soins en attendant les secours.

Un dispositif éprouvé sur le terrain

Depuis sa création en 2018, l’opération "Mini sauveteurs" a formé plus de 8 200 enfants en France. En 2024, les interventions des sauveteurs en mer ont atteint 32 000 personnes secourues sur les côtes françaises, soulignant l’importance de la prévention.

Infos pratiques :

Date : Jeudi 11 juillet 2025 uniquement (les autres étapes à Narbonne et Canet-en-Roussillon ne concernent pas Marseillan).

Horaire : 15h00 - 18h30

Lieu : Plages de Marseillan (point d’accueil signalé sur place).

Public : Enfants de 7 à 12 ans (accompagnés obligatoirement d’un adulte).

Gratuit – Aucune inscription requise.

Pourquoi participer ?

"Un enfant formé devient un relais de prévention pour toute sa famille", souligne un bénévole de la SNSM. Une occasion unique d’allier vacances et citoyenneté active !

Les « Mini Sauveteurs » repartiront diplôme en poche