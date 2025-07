Pyrénées-Orientales - La France Insoumise pour le pouvoir d'achat à Estagel vendredi 11 juillet

La France Insoumise sera présente vendredi 11 juillet 2025, à partir de 11 heures, à Estagel, sur le marché et dans le centre ville, pour des distributions de tracts concernant le pouvoir d’achat et la vie chère.

Il s’agira d’aller au contact de la population pour promouvoir et populariser les propositions de La France Insoumise contenues dans son programme qui vient d’être actualisé, « L’Avenir en commun », visant à redonner du pouvoir d’achat au plus grand nombre (augmentation des salaires, remboursements des frais de santé, blocage des prix des produits de première nécessité, garantie de prix rémunérateurs pour les agriculteurs etc.).

Francis DASPE, animateur de groupe d’action France insoumise