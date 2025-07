MARSEILLAN - Premier tournoi d'échecs à La Bellonette : en ouverture, un coup de maître !

Ce dimanche 13 juillet, dans les jardins ombragés du domaine de La Bellonette, à Marseillan, les reines et les cavaliers sortiront de l’ombre. En marge du traditionnel brunch organisé par Marie-Christine, Fleur et Florent Fabre de Roussac, un tournoi d’échecs amateur viendra animer l’après-midi de manière aussi stratégique que festive.

Une première dans ce cadre unique, entre vignes, pierre blanche et vue sur l’étang de Thau, où le raffinement du lieu côtoiera l’intelligence des jeux de plateau. Le rendez-vous est donné à midi pour les inscriptions, avec début des parties à 13h, dans une ambiance détendue mais concentrée.

Le tournoi se déroulera en cadence de 20 minutes, ce qui promet des parties rythmées, accessibles aux amateurs comme aux joueurs un peu plus aguerris. Le nombre de participants est limité, et l’inscription est fixée à 10 €, sur réservation au 06 18 82 12 15.

À la clé, des récompenses pour les trois premiers, mais aussi – et surtout – le plaisir de jouer dans un cadre aussi charmant que singulier. Un food truck et un bar seront à disposition, pour allier stratégie, gourmandise et détente.

La fin du tournoi est prévue vers 19h, dans la joie et la bonne humeur, fidèle à l’esprit du domaine.

Une manière inédite et conviviale de faire vivre la tradition des échecs dans un lieu où l’art de recevoir est une seconde nature. La Bellonette, cet été, joue décidément sur tous les tableaux.