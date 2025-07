MARSEILLAN - Une ceinture noire de plus pour Marseillan : le club Arts Martiaux Yiseishindo Marseillan toujours au sommet

Une ceinture noire de plus pour Marseillan : le club Arts Martiaux Yiseishindo Marseillan toujours au sommet

Le dojo municipal de Marseillan a récemment vibré au rythme des katas et des techniques précises du Yiseishindo. Le club AMYM (Arts Martiaux Yiseishindo Marseillan), présidé par l’infatigable David Casanova Bono, a vu l’un de ses membres décrocher la précieuse ceinture noire 1er Dan FEKAMT : Olivier Rippol, après plus de six années d’entraînement rigoureux.

Le jury, composé de deux experts nationaux du Yiseishindo — Michel Simart (5e Dan FEKAMT / 6e Dan Japon) et David Casanova lui-même (5e Dan FEKAMT / 6e Dan Japon) —, a validé un passage de grade particulièrement exigeant, alliant précision technique, connaissance théorique et maîtrise du Kyusho.

Mais la réussite ne s’est pas arrêtée là : Jean-Pierre Ginot et Maxime Dumas-Ricros ont tous deux obtenu la ceinture bleue, Roque Thierry la ceinture orange et David Azéma la ceinture jaune. Une belle moisson pour ce club dynamique qui conjugue arts martiaux internes et externes dans un esprit de discipline, de respect et de transmission.

Le président David Casanova Bono adresse ses félicitations à l’ensemble des pratiquants et donne rendez-vous à tous les passionnés dès septembre pour la reprise des cours. En attendant, les vacances seront bien méritées pour ces budokas déterminés.

Pour plus d’informations ou rejoindre le club : 06 70 96 20 10.