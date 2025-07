MARSEILLAN - Un festin d'humour le 9 juillet avec Les Illustrés du Mercredi .. au Moment Gourmand

Un apéro pas comme les autres avec Les Illustrés du Mercredi

Marseillan – Quand l’humour s’invite à l’apéro, le mercredi soir prend soudain des allures de festival ! Ce 9 juillet 2025, à partir de 19h30, le restaurant Le Moment Gourmand vous donne rendez-vous pour une soirée pleine de saveurs et de rires, en compagnie des Illustrés du Mercredi, une troupe aussi pétillante que talentueuse.

Marlène, Gabrielle, Sandrine, Brigitte et Karl, tous passés par la formation de l’Illustre Théâtre de Pézenas, poseront leurs valises à Marseillan pour une série de sketchs express, d’extraits de pièces comiques et de scènes aussi cocasses que touchantes. De Sacha Guitry aux Monty Python, en passant par Josiane Balasko, Jean-Michel Ribes ou encore Salomé Lelouch, le répertoire convoqué promet une soirée déjantée, rythmée par des dialogues percutants et des situations improbables.

Ce n’est pas seulement un spectacle, c’est une immersion dans l’univers du théâtre comique, condensée en petites pastilles qui s’enchaînent au rythme des éclats de rire. Vous serez peut-être surpris par une psy qui déteste son voisin, par un perroquet pas tout à fait vivant, ou encore par une lettre inattendue qui fait voler un couple en éclats.

Le tout se déroulera dans un cadre chaleureux et convivial, celui du Moment Gourmand, havre de délices piloté par Estelle Martin, où le bon goût se conjugue à la bonne humeur. C’est bien là l’originalité de la formule : savourer un bon verre, grignoter entre amis et se laisser emporter par la magie du théâtre sans quitter sa table.

Le Moment Gourmand – 22 boulevard Lamartine, Marseillan-ville

Réservations conseillées : 04 67 00 73 30

Dès 19h30 – Participation libre et consciente