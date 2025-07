MÈZE - La Capéchade au Festival de Thau à Mèze les 16 et 18 juillet

La Capéchade avec son projet de valorisation des espèces envahissantes (VITAL) sera présente durant deux jours (jeudi 17 et vendredi 18 juillet) au Village des rencontres du Festival de Thau à Mèze.

Sur notre stand, vous pourrez vous familiariser avec ces végétaux et animaux devenus invasifs, découvrir et déguster des recettes originales à base de griffes de sorcière, d’écrevisses de Louisiane ou de ragondin.