HÉRAULT - Votre été 2025, un tourbillon d'animations gratuites à Marseillan et Marseillan plage !

L'été à Marseillan, ce n'est pas simplement le soleil et la mer. C'est une effervescence permanente, une promesse de journées et de soirées remplies sans jamais toucher au portefeuille !

Du 1er juillet au 31 août 2025, la station déploie un programme d'activités estivales d'une richesse exceptionnelle, aussi varié que généreux. Yoga au lever du soleil sur le sable fin, randonnées palmées à la découverte des fonds marins, marchés colorés animant ville et plage du matin jusqu'à minuit, ateliers créatifs pour enfants, défis sportifs, concerts énergiques et fanfares déambulatoires… Marseillan transforme l'été en une fête continue, accessible à tous, où l'ennui n'a tout simplement pas sa place. Découvrez pourquoi cette saison s'annonce comme la plus animée et la plus conviviale jamais proposée !

Découvrez toutes les activités estivales proposées par la ville de Marseillan du mardi 01 juillet 2025 au dimanche 31 août 2025

Les activités estivales de Marseillan : Un éventail inépuisable

Plongez au cœur de l'offre foisonnante qui attend visiteurs et locaux tout l'été :

Bien-être & Sports Matinaux : Commencez la journée en douceur avec des séances de Yoga (Lundi, Jeudi, Vendredi sur différentes plages) ou dynamiques avec du Pilates (Mercredi, Samedi, Dimanche). Défiez les vagues en Marche Aquatique ou Randonnée Palmée (Mardi, Jeudi, Samedi - inscription requise). Le Jumping du vendredi matin réveillera les plus motivés !

Marchés & Artisanat : L'âme provençale vibre au rythme des étals. Ne manquez pas le Grand Marché du mardi matin à la plage, les Marchés Quotidiens (Plage), les authentiques Marchés Traditionnels et des Halles (Ville), et l'ambiance unique des Marchés Nocturnes (Jeudi Ville, Vendredi & Dimanche Plage).

Animations Créatives & Ludiques : Les enfants s'initient à la Céramique/Poterie (Mercredi matin - inscription). Toute la famille s'amuse avec les Jeux en Bois Traditionnels (Lundi après-midi), les Animations Scientifiques (Mardi après-midi), les Jeux de Société (Jeudi après-midi) ou les spectaculaires Ateliers et Concours de Sculptures sur Sable (Mercredi & Vendredi après-midi).

Sports & Danse en Plein Air : Lâchez prise avec la Zumba (tous les soirs - Kids et Adultes), défiez vos amis au Beach Volley (Mardi & Dimanche soir) ou lors des Tournois de Pétanque (Vendredi après-midi).

Fête & Spectacles : Les soirées s'embrasent ! Suivez les Fanfares et Batucadas déambulant dans les rues de la Plage tous les mardis soirs (programmation éclectique : Batu Bahia, Zabélé Samba, Jazz Street Band...). Dansez lors des Concerts place du marché tous les jeudis soirs (SoFresh, Mojithau, Replay, Karaoké Géant, Electro...). Contemplez les étoiles lors des Animations Astronomie (Samedi soir). L'ambiance est garantie !

Infos Pratiques :

Tarif : La grande majorité des animations sont GRATUITES (comme indiqué sur le programme). Certaines activités nécessitent une inscription préalable (Marche Aquatique, Rando Palmée, Atelier Céramique, Jumping) - les numéros sont indiqués.

Programme Complet : Consultez ci dessous les détails jour par jour ci-dessus ou renseignez-vous auprès de l'Office de Tourisme de Marseillan.

Marseillan relève le défi de l'été avec brio ! En proposant une programmation d'une densité et d'une diversité rares, entièrement gratuite, la station s'impose comme la destination phare pour des vacances animées, culturelles, sportives et festives, sans se ruiner. Que vous soyez adepte de détente matinale, de shopping coloré, de défis créatifs, de sports toniques ou de nuits dansantes, votre agenda estival à Marseillan sera rempli de souvenirs inoubliables.

l ne vous reste plus qu'à choisir... ou à tout essayer !

LUNDI

YOGA

8h à 9h3O : Plage du Pous, Marseillan-plage

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan- Plage

Jusqu’au 21 septembre

JEUX EN BOIS TRADITIONNELS

16h à 19h : Chemin du Pous, Marseillan-plage

ZUMBA

18h à 18h30 : Zumba Kids

18h30 à 19h30 : Zumba Adultes

Plage d’Honneur, Marseillan-Plage

Toutes les animations proposées sont gratuites

MARDI

MARCHE AQUATIQUE

8h à 9h30 : Plage d’honneur, Marseillan-Plage

Sur inscription au 06 20 30 31 21 (max 15 personnes)

GRAND MARCHÉ

8h à 13h : Place du marché et Allées Filliol, Marseillan-plage

Jusqu’au 16 septembre

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan-Plage

Jusqu’au 21 septembre

MARCHÉ TRADITIONNEL

8h à 13h : Cœur de ville, Marseillan-ville

MARCHÉ DES HALLES

8h à 13h : Marseillan-ville

RANDONNÉE PALMÉE

13h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

Inscription au 06 20 30 31 21

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES

Dès 15h jusqu’à 18h : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

Inscription sur place

BEACH VOLLEY

17h à 19h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

ZUMBA

18h à 18h30 : Zumba Kids

18h30 à 19h30 : Zumba Adultes

Plage du Pous, Marseillan-Plage

FANFARES ET BATUCADAS

20h : Rues de Marseillan-plage01/07 : Batu Bahia

08/07 : Bada Ue

15/07 : Zabélé Samba

22/07 : Los Tropicos

29/07 : 100% Oïa

05/08 : Pena Bella Ciao

12/08 : Jazz Street Band

19/08 : Swing’n Shake

26/08 : Macadam Music

MERCREDI

PILATE

8h00 à 9h30 : Plage du Pous, Marseillan-Plage

ATELIERS CÉRAMIQUE POTERIE

9h30 à 12h : Office de Tourisme Marseillan-plage

Inscription au 06 11 05 57 99

De 6 à 12 ans

MARCHÉ DES HALLES

8h à 13h : Marseillan-ville

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan-Plage

Jusqu’au 21 septembre

ATELIERS SCULPTURES SUR SABLE

16h00 à 18h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

ZUMBA

18h à 18h30 : Zumba Kids

18h30 à 19h30 : Zumba Adultes

Plage du Pous, Marseillan-Plage

JEUDI

YOGA

8h à 9h3O : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

ANIMATION ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITÉ

10h à 12h : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

MARCHÉ DES HALLES

8h à 13h : Marseillan-ville

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan-plage

Jusqu’au 21 septembre

RANDONNÉE PALMÉE

13h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

Inscription au 06 20 30 31 21

ANIMATIONS JEUX DE SOCIÉTÉS

15h à 18h : Office de tourisme, Marseillan-plage

MARCHÉ NOCTURNE

18h30 à 00h : Esplanade du port, Marseillan-ville

CONCERTS

21h : Place du marché, Marseillan-plage

03/07 : SoFresh (Disco/Funk)

10/07 : Mojithau (Pop Rock)

17/07 : Soirée Together avec Eric Anthony (Electro)

24/07 : Replay (Rock)

31/07 : Karaoké géant

07/08 : Soirée Le Grand Bal avec DJ Cassou (Electro)

14/08 : No Limit (reprises Goldman)

21/08 : Karaoké géant

28/08 : Carpenters (Pop rock)

VENDREDI

YOGA

8h à 9h3O : Plage du Pous, Marseillan-plage

JUMPING

8h30 à 10h30 : Plage d’Honneur

Inscription : 06 01 45 21 89

2 sessions de 40 min – 15 personnes max

MARCHÉ DES HALLES

8h à 13h : Marseillan-ville

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan-Plage

Jusqu’au 21 septembre

TOURNOIS DE PÉTANQUE

16h : Quai Pisses-Saumes

Inscriptions sur place

CONCOURS SCULPTURES SUR SABLE

16h à 18h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

Inscriptions sur place à 15h45

MARCHÉ NOCTURNE

18h30 à 00h : Place du marché, Marseillan-plage

SAMEDI

PILATE

8h00 à 9h30 : Plage du Pous, Marseillan-Plage

MARCHE AQUATIQUE

8h à 9h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-Plage

Sur inscription au 06 20 30 31 21 (max 15 personnes)

MARCHÉ DES HALLES

8h à 13h : Marseillan-ville

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan-Plage

Jusqu’au 21 septembre

ANIMATIONS ASTRONOMIE

17h à 00h : Promenoir, Marseillan-plage

DIMANCHE

PILATE

8h00 à 9h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-Plage

MARCHÉ DES HALLES

8h à 13h : Marseillan-ville

MARCHÉ QUOTIDIEN

8h à 13h : Place du marché, Marseillan-plage

Jusqu’au 21 septembre

BEACH VOLLEY

17h à 19h30 : Plage d’Honneur, Marseillan-plage

MARCHÉ NOCTURNE

18h30 à 00h : Chemin du Pous, Marseillan-plage

