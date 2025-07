OCCITANIE - Dépistage du cancer colorectal : Parlez-en à Votre Infirmière !

Dépistage Du Cancer Colorectal : Parlez-En À Votre Infirmière !

En collaboration avec l’Agence Régionale de Santé et le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC), l’Union régionale des infirmiers libéraux d’Occitanie lance une grande expérimentation visant à intégrer les infirmiers diplômés d’état à la distribution de kits colo-rectaux permettant une recherche de sang invisible dans les selles chez les personnes de plus de 50 ans et jusqu’à 74 ans.

Objectif : accroître les chiffres du dépistage, parmi les plus bas de France et informer sur les bénéfices d’une bonne hygiène de vie pour réduire la probabilité d’être touché par ce cancer, le deuxième plus meurtrier de France.

« La mise en place de ce nouveau circuit de distribution en Occitanie, région précurseur en la matière, aura probablement vocation à être généralisée au plan national dans les prochains mois ou prochaines années », informe Jean-François Bouscarain, président de l’URPS Infirmiers Libéraux Occitanie, union représentant l’ensemble des 13 000 professionnels de notre territoire.

« Une mobilisation cruciale »

Il estime que la mobilisation des infirmières est cruciale à deux titres : d’une part pour sensibiliser la population éligible aux enjeux du dépistage organisé du cancer colorectal ; de l’autre, pour renforcer le rôle de l’infirmière en tant qu’acteur de santé publique. « D’autant que le sujet du dépistage s’intègre dans le dispositif Mon Bilan Prévention, dont nous sommes l’un des plus fervents défenseurs », défend-il.

Concrètement, cette expérimentation inédite permet, depuis le 18 juin dernier, à 500 infirmiers du territoire ayant préalablement suivi une formation en ligne de 45 minutes, de distribuer le kit et pour cela d’engager la conversation avec leurs patients éligibles, à savoir les adultes âgés de 50 à 74 ans. « Simple, gratuit et réalisable à domicile, le test immunologique permet de détecter d’éventuelles anomalies avant l’apparition des premiers symptômes. Malgré son efficacité prouvée, la participation au dépistage organisé reste hélas insuffisante », regrette Pascale Cazaneuve, vice-présidente de l’URPS ILO.

CHIFFRES. En Occitanie, le taux de participation est de 31,3 %, l’un des plus bas de France, loin de l’objectif national de 65 %. Pour rappel, ce cancer, qui touche plus de 47 000 personnes chaque année en France, reste la deuxième cause de décès par cancer. Pourtant, détecté à un stade précoce, il se guérit dans 9 cas sur 10

« Adopter une bonne hygiène de vie permet de réduire le risque de développer un cancer colorectal »

Nos habitudes de vie jouent un rôle primordial dans la prévention de nombreux cancers, dont le cancer colorectal.

Près de la moitié des nouveaux cas de cancers pourraient être évités chaque année, rien qu’en modifiant certains comportements. Adopter des gestes favorables à la santé, tels qu’une alimentation variée et équilibrée, la pratique régulière d’une activité physique ou la réduction de la consommation d’alcool et de tabac, contribue à réduire le risque de développer un cancer. Le suivi médical et le dépistage restent essentiels.

Les principaux facteurs qui augmentent le risque de développer la maladie sont abordés lors du Bilan de prévention.

ALIMENTATION. 23,7 % des cancers colorectaux seraient attribuables à une mauvaise alimentation chez l’homme (contre 20,6 % chez la femme). Une alimentation riche en fibres (fruits, légumes ...) et un apport réduit en viande rouge (moins de 500g par semaine) ou en viande transformée (charcuterie) sont protecteurs.

SURPOIDS ET OBÉSITÉ/INACTIVITÉ PHYSIQUE. Ils sont responsables de 14,5 % des cancers colorectaux chez l’homme et de 7,1 % chez la femme.

ALCOOL & TABAC. L’alcool est responsable de 21 % des cancers colorectaux chez l’homme et 11,6 % chez la femme. Il est recommandé de limiter sa consommation à 2 verres par jour et pas tous les jours. On estime par ailleurs que 8,4 % des cancers colorectaux chez l’homme sont attribuables à la consommation de tabac et 4,3 % chez la femme.

Le programme "Mon Bilan Prévention", proposé par le ministère chargé de la santé, est un dispositif de prévention gratuit qui permet d’évaluer les risques de santé liés au mode de vie aux âges clés. Ce rendez-vous gratuit avec un professionnel de santé permet de faire le point sur votre état de santé global, d’identifier vos facteurs de risque et d’être orienté vers des actions préventives adaptées, notamment pour le dépistage du cancer colorectal. Entre 50 à 74 ans, ce rendez-vous personnalisé peut être l’occasion de discuter de votre éligibilité au dépistage organisé du cancer colorectal ; de recevoir un kit de dépistage ou une prescription « C’est un rendez-vous qui contribue aussi à lutter contre les inégalités sociales de santé, particulièrement chez les personnes vulnérables ou éloignées du système de santé », conclut Jean-François Bouscarain