CASTELNAU LE LEZ - Wheere, Lauréat de la 6ᵉ promotion SpaceFounders

La start-up française Wheere, pionnière de la géolocalisation indoor par satellite, a été sélectionnée pour intégrer la 6ᵉ promotion de SpaceFounders, l’un des accélérateurs européens les plus prestigieux dédiés aux startups du secteur spatial. L’annonce a été officialisée, le 16 juin 2025, lors du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget.

Une technologie de rupture au service d’un nouveau standard mondial

Alors que le GPS a bouleversé notre manière de nous repérer à l’extérieur, la localisation précise à l’intérieur des bâtiments reste, encore aujourd’hui, un défi mondialement non résolu. Wheere relève ce défi avec une ambition claire : faire de la géolocalisation indoor une norme aussi universelle que le GPS.

Grâce à sa technologie propriétaire basée sur l’exploitation du spectre VHF et son approche unique de positionnement hybride global (indoor/outdoor), Wheere développe une solution capable de rendre la localisation, la navigation et la synchronisation temporelle (PNT) possible en tous lieux, y compris dans les environnements confinés ou inaccessibles aux signaux GNSS.

SpaceFounders : un accélérateur stratégique pour la roadmap spatiale de Wheere

En rejoignant SpaceFounders, Wheere bénéficie d’un programme intensif mêlant accompagnement stratégique, mentorat industriel, et mise en réseau européenne. Le programme se déroulera entre septembre et décembre 2025, en alternance entre Toulouse, Munich et Turin, trois pôles d’excellence du spatial.

Cette intégration va permettre à Wheere :

d’accélérer sa feuille de route spatiale avec en ligne de mire la constitution de sa propre constellation de satellites à horizon 2030,

d’intégrer des programmes publics et privés via des coopérations technologiques avec des opérateurs de constellations existantes ou en développement,

de structurer son expansion européenne grâce à l’accompagnement de partenaires majeurs tels que l’ESA, le CNES, le DLR, ArianeGroup, Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, et bien d’autres.

« Nous sommes fiers de rejoindre SpaceFounders et de porter, au sein de cette 6ᵉ promotion, une innovation de rupture souveraine pour la France et l’Europe. Chez Wheere, nous développons une technologie unique qui a vocation à devenir le nouveau standard mondial de la géolocalisation : un système unifié, capable d’offrir un positionnement précis aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Avec SpaceFounders et son écosystème d’excellence, nous avons les leviers pour concrétiser notre vision” Pierre-Arnaud Coquelin, CEO de Wheere

Une reconnaissance stratégique au sein de l’écosystème newspace européen

La sélection de Wheere parmi les 15 lauréats de cette 6ᵉ cohorte de SpaceFounders – aux côtés de startups issues d’Italie, d’Allemagne, de Pologne, du Royaume-Uni ou encore du Danemark – témoigne de la reconnaissance de sa technologie comme une brique stratégique pour l’avenir du spatial européen.

Ce positionnement vient renforcer la vocation de Wheere à devenir un acteur-clé du newspace et un contributeur technologique essentiel aux enjeux de souveraineté, sécurité et continuité de service dans les infrastructures spatiales et terrestres.