BÉZIERS - L'agence Resotainer de Béziers s'agrandit.

Resotainer, filiale d’un groupe familial indépendant, dédiée à la location de box de stockage en libre-service, est implanté à Béziers depuis 2022. Pour répondre à la forte demande d’espaces de stockage des particuliers et des professionnels, l’agence, située ZAC Béziers Ouest au 1021 rue René Lalique, complète son offre avec une centaine de box supplémentaires. Elle dispose ainsi aujourd’hui de 623 box à louer sécurisés, modulables et accessibles en autonomie.

Une solution de stockage plébiscitée par les Français

Selon une étude Ipsos (novembre 2024), 28 % des Français ont déjà eu recours à la location de box, principalement à l’occasion d’un déménagement (29 % des particuliers). D’après le rapport FEDESSA 2024, la France est le 2e marché européen du self-stockage, avec 2,6 millions de m² en exploitation, porté par la réduction des surfaces de vie, la digitalisation des usages et la mobilité croissante des particuliers et des entreprises.

Resotainer à Béziers - ZAC Béziers Ouest au 1021 rue René Lalique

Implantée depuis 2022 à Béziers, l’agence Resotainer est occupée aujourd’hui à plus de 80%. Pour répondre à la demande croissante des particuliers qui cherchent à entreposer des biens et des professionnels qui manquent de place dans leurs locaux, l’entreprise augmente son offre de box à louer, soit 623 box aujourd’hui. Le concept de bâtiments en conteneurs maritimes permet de s’adapter rapidement aux besoins de chaque site. Les réservations sont à effectuer en agence ou sur le site resotainer.fr.

Resotainer se démarque par sa vision innovante du stockage en libre-service associant éco-conception, intégration paysagère et production d’énergie verte.

Un site écologique et vertueux

L’empreinte carbone de l’agence Resotainer de Béziers, basée sur le poids et la nature des matériaux utilisés, est deux fois plus faible que celle des bâtiments industriels classiques. Les agences, conçues avec un mur végétal en façade et un aménagement paysager de l’ensemble du site, favorisent la biodiversité et s’harmonisent dans leur environnement naturel. Les eaux de pluie collectées pour l'arrosage des espaces verts optimisent les ressources naturelles. D’ici 18 mois, des panneaux solaires couvrant la toiture des box de stockage, produiront de l’énergie verte et contribueront à la transition énergétique.