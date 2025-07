Toulouse - Le Groupe Midi Habitat renforce sa dynamique coopérative avec un Guide de Gouvernance

À l’occasion de son évènement annuel, le Groupe MIDI HABITAT a rassemblé, ce jeudi 26 juin à Toulouse, l’ensemble des membres des Conseils d’Administration de ses sociétés et associations ainsi que ses partenaires proches autour de trois temps forts :

L’Assemblée Générale de sa maison mère, qui a pu confirmer la place et la réussite de son modèle, éthique et performant dans un marché en crise.

Une conférence du géographe et essayiste reconnu Christophe Guilluy. Par son analyse des fractures sociales et territoriales de la France contemporaine, il a apporté un éclairage précieux en résonance avec les missions du Groupe en matière de logement et de cohésion des territoires, et a été utilement complété par l’intervention de Jean-Louis Chauzy, président du CESER Occitanie, sur le nécessaire équilibre à trouver entre les territoires et toutes les initiatives prises en ce sens en Occitanie. Les échanges qui ont suivi ont enrichi la réflexion commune des dirigeants coopératifs, renforçant encore la vision partagée au sein de MIDI HABITAT en écho aux missions d’intérêt général portées par le Groupe.

Une visite guidée du Palais Niel, haut lieu patrimonial de Toulouse. Cette immersion culturelle exclusive a permis de renforcer des liens informels entre les membres du Groupe dans un cadre emblématique, illustrant l’attachement de MIDI HABITAT à son ancrage local et aux valeurs de la République.

Cette journée incarne pleinement l’esprit coopératif du Groupe MIDI HABITAT et sa volonté affirmée d’animer la participation des personnalités qualifiées et d’horizons divers au sein de ses 11 entités opérant en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine.

Toulouse, en étant le second établissement du Groupe mais surtout le siège de toutes ses filiales, s’est imposée naturellement comme lieu de convergence pour cet événement fédérateur, symbole d’un ancrage territorial fort et d’une organisation de proximité.

Acteur majeur du logement social, engagé et responsable, le Groupe MIDI HABITAT a réalisé +100 M€ de CA en 2024 et emploie +200 collaborateurs. L’an dernier, le Groupe a livré +1 000 nouveaux logements portant à +40 000 logements au total son parc (+14 000 lots en gestion privée, +8 000 logements en syndic, +1500 lots en gérance, +15 000 en gestion sociale), a mis en location 2400 logements et a réalisé 278 ventes (178 dans le neuf et 100 dans l’ancien).

Aujourd’hui, MIDI HABITAT loge +60 000 personnes dans le Sud-Ouest (dans 8 départements d’Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine, représentant +110 communes).

« Nous ambitionnons de livrer 1000 nouveaux logements cette année. +105 M€ ont été investis en 2024 : locatif neuf, développement durable, et renouvellement urbain. Et +20 M€ ont été investis en fonds propres depuis 2002 au titre de ses engagements solidaires dédié au domaine de l’Habitat. MIDI HABITAT mobilise ainsi l’ensemble de ses moyens et de ses équipes pour apporter des réponses concrètes aux enjeux sociaux, sociétaux, mais aussi environnementaux et économiques auxquels le secteur du logement est confronté. » témoigne Pascal Barbottin, Président du Groupe MIDI HABITAT



MIDI HABITAT dévoile son Guide de Gouvernance, véritable recueil de bonnes pratiques et de recommandations

Ce rendez-vous a également été l’occasion de présenter en avant-première le Guide de Gouvernance du Groupe MIDI HABITAT, un nouvel outil de référence conçu pour accompagner les membres du Conseil d’Administration dans l’exercice de leur mandat. Destiné à faciliter l’intégration des nouveaux membres et à consolider une culture commune, ce guide rappelle les valeurs coopératives du Groupe, clarifie les rôles, et met en lumière le fonctionnement spécifique de la gouvernance coopérative et multi-structures. Il s’inscrit dans une démarche de transparence, de lisibilité et de participation active.

« Dans un environnement en constante évolution, les attentes en matière d'éthique, de transparence et de résultats sont de plus en plus élevées à l'égard des administrateur.trice.s. L'accès à une information de qualité leur est essentiel pour exercer leur rôle avec rigueur et ainsi gouverner efficacement leur organisme. Ce document apporte les nuances nécessaires en tenant compte des réalités et contraintes propres aux structures dédiées au logement social, ainsi que les outils essentiels pour établir un cadre de gouvernance solide, efficace et adapté à leurs besoins. »

MIDI HABITAT publie son rapport RSE

Autre temps fort de la journée : la présentation du rapport RSE du Groupe MIDI HABITAT, fruit d’un travail structurant mené avec l’ensemble de ses entités. Articulé autour de 10 objectifs, ce rapport valorise les actions concrètes engagées en matière de transition écologique, de finances responsables, de solidarité, d’engagement territorial, d’équité et de qualité de vie au travail. Il incarne l’ambition du Groupe d’inscrire son action dans une trajectoire de progrès durable et partagé, en cohérence avec les attentes sociétales.

« MIDI HABITAT est un groupe coopératif privé ancré dans le marché immobilier du Logement et se doit d’être aussi un acteur dans la société. Ce rapport a vocation à mieux faire connaître nos engagements à nos différentes parties prenantes. Il retrace nos missions pour l’intérêt général en faveur des habitants et des territoires, et les met en articulation avec nos actions en faveur de l’humain et de l’environnement.

Ce rapport vient aussi rappeler que ces engagements ne pourront être relevés que collectivement et aux côtés de l’ensemble de nos partenaires. »

Pascal Barbottin, Président de MIDI HABITAT : un engagement de 30 ans déjà ! Et ce n’est pas fini…

Enfin, un hommage a été rendu à Pascal Barbottin, Président du Groupe, pour ses 30 ans d’engagement. Précurseur sur de nombreuses questions sociétales (accompagnement dans le logement, mixité, égalité, laïcité, tranquillité et sûreté résidentielle), reconnu pour sa vision humaine de l’habitat, son expertise du monde immobilier et son attachement aux valeurs coopératives, il a su bâtir un Groupe solide, multi-métiers et profondément enraciné dans ses territoires.

« Trente années au service du logement social, de l’habitat accessible, du bien vivre ensemble. Trente années où il n’a cessé de conjuguer action et conviction, stratégie et proximité, rigueur et humanité. À la tête de Midi Habitat qu’il dirige avec intelligence et passion, il a su fédérer, construire, développer, tout en gardant un cap clair : celui de l’utilité sociale, celui du logement pour tous, celui de la qualité de vie pour chacun. Pascal Barbottin est de ceux pour qui le logement social n’est pas qu’un simple bien mais un droit fondamental, un repère, une dignité. » commente Nicolas Zitoli, Président du Groupe Batigère.

À cette occasion, un clin d’œil rugbystique lui a été offert : un maillot du Stade Toulousain millésime 1996, remis par trois anciens joueurs.

Fort de son histoire de près de 100 ans, le Groupe MIDI HABITAT confirme sa place d’acteur coopératif de référence dans le secteur de l’immobilier. Porté par une gouvernance engagée et une démarche de progrès continu, le Groupe aborde l’avenir avec confiance aux côtés de son Président Pascal Barbottin, de tous ses administratrices et administrateurs, ainsi que de son réseau national BATIGERE, et entend poursuivre son développement avec solidarité, responsabilité, éthique et utilité collective.

« Pascal Barbottin a eu constamment un temps d’avance en matière d’engagement sociétal. La place des femmes dans la société, et notamment dans notre organisation, en est un parfait exemple. Il a ainsi très tôt veillé à promouvoir l’égalité et la diversité au sein du Groupe, et démontré avec conviction que la mixité est une richesse, et que le leadership au féminin doit être encouragé en mettant une organisation et des actions concrètes en place. En 2021, il a même fait de Patrimoine la première entreprise de Haute-Garonne à signer la charte CEASE contre les violences faites aux femmes, prouvant que nos valeurs de respect et d’humanité ne restent pas que des mots, mais se traduisent en actions concrètes. Tous ces engagements et ces actions menées reflètent sa conviction profonde que le principe de laïcité nous permet de faire société. » témoigne Perrine Leplant, Directrice du Groupe MIDI HABITAT.

Chaque année, le Groupe MIDI HABITAT contribue à loger des milliers de familles et à améliorer le cadre de vie sur ses territoires d’action, poursuivant ainsi sa mission sociale au service du plus grand nombre.