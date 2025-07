BÉZIERS - Béziers, Arcachon et Aigues-Mortes déploient la recharge pour véhicules électriques avec SIT

SIT (Société pour l’Investissement en Infrastructures des Territoires) franchit une nouvelle étape dans le maillage national de la recharge électrique : d’ici fin 2025, elle installera 138 points de charge pour véhicules électriques dans trois villes françaises touristiques, en étroite concertation avec les collectivités concernées.

Les trois nouveaux réseaux de bornes de recharge sont situés à Béziers (Hérault), Arcachon (Gironde) et Aigues-Mortes (Gard). Ces projets s’inscrivent dans une dynamique de coopération territoriale et de développement d’infrastructures de mobilité durable. Chaque réseau a été conçu en étroite collaboration avec les équipes municipales dans le cadre d’appels à manifestation d’intérêt (AMI). Les emplacements ont été définis conjointement afin de garantir une couverture pertinente des territoires, tout en respectant les contraintes patrimoniales et urbanistiques.

Béziers : puissance et intégration urbaine

Le réseau de Béziers comptera 18 stations et 54 points de charge, dont 20 ultrarapides (200 kW). Les premières stations seront mises en service dans le courant de l’été 2025. L’ensemble du déploiement sera achevé d’ici la fin de l’année. Une attention particulière a été portée à l’intégration dans le tissu urbain, notamment via une collaboration avec les Architectes des Bâtiments de France. Une station sera implantée en bordure du canal du Midi.

Arcachon : une offre locale différenciée

À Arcachon, 19 stations et 68 points de charge, dont 16 ultrarapides (200 kW), seront installés d’ici fin 2025. Les premiers points de charge entreront en service le 24 juillet. Des abonnements avec un tarif préférentiel sur les bornes de charge lente seront proposés aux Arcachonnais.

Aigues-Mortes : une réponse intercommunale

À Aigues-Mortes, le réseau comprendra 4 stations pour 16 points de charge, dont 4 ultrarapides positionnés en bordure de la route départementale D62, un axe stratégique reliant la commune au Grau-du-Roi et à La Grande-Motte. D’autres bornes seront également disponibles à proximité immédiate des remparts. Le déploiement débutera en fin d’année.

« Notre mission est de faciliter la transition vers une mobilité plus durable en développant des infrastructures de recharge accessibles et fiables. Ces projets à Béziers, Arcachon et Aigues-Mortes illustrent notre engagement à proposer des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque territoire et aux besoins des électromobilistes », déclare Frédérick d'Aubigny, Directeur Général de SIT.

SIT, acteur innovant de l'électromobilité

Et pour cause, pionnier dans l’aménagement de réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques sur voirie publique, SIT se distingue par une approche novatrice et accessible pour les collectivités désireuses de se lancer dans l’électromobilité. N’ayant rien à débourser, celles-ci se voient en outre rémunérées pour l’occupation du domaine public via une redevance, variable en fonction du dynamisme du réseau.

Travaillant avec de nombreux fabricants de bornes, majoritairement français, SIT facilite les installations de stations de recharge dans les territoires avec des offres clés en main et un investissement pris en charge à 100 % par SIT, ce qui permet d’accélérer le développement de l’électromobilité. Elle installe ses bornes principalement sur la voirie des collectivités locales en leur proposant de financer et de gérer leur déploiement et leur exploitation. Cela leur permet ainsi de conserver leur compétence, la maîtrise de leur foncier, de mettre à disposition les emplacements conjointement retenus, de percevoir des redevances, sans rien avoir à financer.

En outre, dès sa création en 2019, SIT fait le choix - inédit à l’époque sur la voirie publique - de la facturation au kWh, plutôt qu’au temps passé sur l’ensemble de ses bornes électriques. Le montant est calculé avec précision pour que l’utilisateur paye ce qu’il consomme, selon la vitesse de charge choisie et la quantité d’énergie délivrée.

« Après avoir déployé, depuis 2020, près de 1 000 points de charge en Île-de-France dans le cadre de la gestion du réseau Métropolis Recharge, ces trois projets démontrent qu’il est aussi possible pour toute ville de taille moyenne de s’équiper efficacement et rapidement », souligne Frédérick d’Aubigny.

En effet, aujourd’hui implantée dans une soixantaine de communes, SIT compte plus de 1 100 points de charge et plus de 200 en cours de déploiement au sein de diverses villes moyennes - telles que Dreux et Saint-Brieuc - aux quatre coins de l’Hexagone.