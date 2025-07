HÉRAULT - Des masques et nous : l'AMEA dévoile ses secrets au théâtre Henri Maurin

Des masques et nous : l’AMEA dévoile ses secrets au théâtre Henri Maurin

Il se passe quelque chose d’artistiquement vibrant au cœur de Marseillan, et il serait bien dommage de passer à côté : depuis le 30 juin et jusqu’au 16 juillet, le théâtre Henri Maurin accueille l’exposition annuelle de l’A.M.E.A., l’Association Marseillanaise d’Expression Artistique, placée cette année sous le thème « Des Masques et Nous ». Un rendez-vous culturel à ne pas manquer.

Sous l’égide d’Henriette Planchon, présidente infatigable de l’association, ce salon des arts plastiques donne à voir une quarantaine d’œuvres originales : peintures, céramiques, sculptures et techniques mixtes, toutes centrées autour du motif du masque, à la fois objet d’art, symbole identitaire et miroir de l’âme. Dans une époque où l’on oscille entre dévoilement et dissimulation, cette thématique prend une résonance toute particulière.

Mais ce que propose l’A.M.E.A. va bien au-delà d’une simple exposition. Jeudi 10 juillet, la soirée poésie « Des Gens d’Ici », ponctuée par la guitare douce de Jean-Luc Béa, viendra mettre en lumière les mots et les voix marseillanaises dans une ambiance intimiste. Un moment de grâce où les arts plastiques rencontreront les arts vivants.

Et pour ceux qui souhaitent découvrir les œuvres sans la foule, sachez que le salon est ouvert tous les jours de 9h30 à 12h30 puis de 15h à 19h, avec une nocturne exceptionnelle jeudi 3 juillet.

Toujours fidèle à sa vocation de promotion des talents locaux, l’AMEA confirme ici son rôle central dans la vie culturelle de Marseillan. Alors que les estivants affluent et que la ville vit au rythme du soleil et des marchés, ce lieu de calme et de création offre une pause précieuse, un peu en dehors du temps.

Entrée libre, esprit libre, émotions garanties : n’hésitez pas à franchir les portes du théâtre. « Des Masques et Nous », c’est vous, c’est nous, et c’est maintenant.