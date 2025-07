MARSEILLAN - Bacheliers marseillanais 2025 : la Ville vous réserve une soirée inoubliable !

Bacheliers marseillanais 2025 : la Ville vous réserve une soirée inoubliable !

La fin du lycée marque le début d’une nouvelle aventure. Pour célébrer comme il se doit cette étape décisive, la ville de Marseillan organise une soirée exceptionnelle en l’honneur des bacheliers de l’année 2025. Une façon chaleureuse et festive de féliciter les jeunes diplômés pour leur réussite et de leur offrir un moment inoubliable.

Une cérémonie officielle, une balade magique et un repas au bord de l’eau

Le mardi 15 juillet, les jeunes Marseillanais qui ont décroché le précieux sésame sont invités à 18h à la maison Noilly Prat, pour une cérémonie officielle en présence des élus. L’occasion de les féliciter publiquement, de saluer leurs efforts et de marquer ensemble le passage vers l’avenir.

Après un verre de l’amitié à 18h45, la soirée se poursuivra avec un moment hors du temps : une balade sur l’étang de Thau à 19h, embarqués depuis le port en direction du Cercle de Voile. Les bacheliers pourront inviter deux amis proches pour partager cette expérience festive et symbolique. Et pour clore la soirée en beauté, une grillade conviviale attend tout le monde sur la base nautique, dans une ambiance estivale et décontractée.

Deux belles récompenses au choix pour fêter la réussite

Mais la fête ne s’arrête pas là : la municipalité offre à chaque bachelier inscrit une récompense au choix, pour souligner le mérite et encourager l’ouverture au monde ou l’autonomie.

Option 1 : Un Pass Interrail (valeur 150 €)

Cinq jours de voyage à travers l’Europe en un mois, pour explorer l’Italie, les pays nordiques ou l’Espagne... avec un petit coup de pouce de la Mairie pour planifier le périple !

ption 2 : Un bon d’achat multi-enseignes (valeur 100 €)

Pour s’équiper, se faire plaisir ou s’offrir un premier projet personnel.

Attention : seuls les bacheliers inscrits avant le 10 juillet pourront bénéficier de la soirée et des cadeaux. Aucun lot ne sera attribué aux non-inscrits ou absents sans excuse valable.

Un moment à vivre avec les siens

Familles et amis sont les bienvenus pour partager ce moment d’émotion et de joie. Célébrer ensemble, c’est aussi ce que souhaite la ville de Marseillan en rendant hommage à ses jeunes citoyens qui prennent leur envol.

Inscrivez-vous vite !